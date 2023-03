Recuperati nella mattinata di oggi i corpi senza vita di una bambina di tre anni e di una donna, a Steccato di Cutro: salgono a 72 le vittime.

Le vittime del naufragio di Steccato di Cutro salgono a 72. Le acque delle coste della Calabria hanno restituito altri due cadaveri, di una bambina di soli 3 anni e di una donna, dopo il naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Oggi verranno effettuate le prime sepolture al cimitero di Crotone, si attende l’informativa del ministro Piantedosi.

Il cadavere della piccola, secondo quanto si apprende, era stato avvistato in un primo momento da alcuni cittadini che hanno in secondo momento avvertito le forze dell’ordine. E’ stata la Guardia Costiera a provvedere al recupero in mare alle 11 della mattinata di oggi, 7 marzo. I due corpi sono stati portati in obitorio.

La Prefettura intanto prosegue con le ricerche, tramite droni, aerei, barche e sommozzatori. Il numero di dispersi infatti non è noto, visto che non è stato possibile risalire al numero esatto di viaggiatori presenti sull’imbarcazione al momento del naufragio.

Le prime sepolture al cimitero di Crotone

Nella giornata di oggi verranno effettuate inoltre le prime sepolture, al cimitero di Crotone. Nella serata di ieri la prima bara di un giovane afgano è stata trasportata al cimitero dopo aver lasciato la camera ardente del Palasport. Si tratta di un ragazzo di 24 anni di nome Nizami Hamid.

I parenti hanno richiesto la sepoltura secondo il rito musulmano, sempre al cimitero di Crotone, mentre altre salme saranno trasferite – sempre sotto richiesta dei parenti. Il ministro dell’Interno ha dato la disponibilità a farsi carico delle spese per il trasporto delle salme all’estero.

Sale anche l’attesa per l’informativa del ministro Piantedosi, sempre in relazione alla tragedia di Cutro. Informativa urgente, quella del ministro, che in questo momento sta parlando alla Camera e successivamente – alle 16 – interverrà in Senato.

Piantedosi sta riferendo in tema naufragio sul ruolo avuto dalla Guardai Costiera e dalla Guardia di Finanza, sta ricostruendo tutti i passaggi del naufragio e quali sono le misure adottate per i soccorsi in mare.