Migranti: i dati europei sugli sbarchi e la distribuzione dei richiedenti asilo

Si continua a parlare della questione migranti in Italia e in Europa, ma quali sono i dati dell’immigrazione che ben conosciamo nei paesi UE? Ecco alcuni dati interessanti.

Non sono giorni facili questi per la questione migranti in Italia e in Europa: il governo Meloni ha delle idee ben chiare e precise sulle navi Ong che trasportano migliaia di persone, ma altri Paesi come la Francia puntano il dito sulle decisioni italiane.

Mentre la questione è ancora calda e accesa, vediamo quali sono i numeri che in questi anni hanno caratterizzato la questione dei migranti in Europa. I dati più interessanti, da non sottovalutare.

Migranti in Europa, i dati degli ultimi anni

L’Italia, come molti paesi dell’Europa, sono da sempre meta di migranti che fuggono dai loro Paesi.

Sappiamo bene che spesso, durante l’arco di un anno, arrivano continuamente sbarchi di migranti, che vengono recuperati dai loro barconi in mare da diverse navi Ong, che richiedono poi asilo a diversi paesi europei.

Le rotte principali che vengono utilizzate dai migranti, secondo i dati analizzai, sono il centro Mediterraneo, che arriva in Italia, la rotta verso Cipro, la rotta verso la Spagna, e poi la rotta balcanica, che porta verso il Centro Europa.

Per quanto riguarda gli arrivi in Italia, nella prima metà del 2022, i dati raccolti parlano di 70mila persone.

Altre 20mila, invece, verso Cipro e altrettante in Spagna. Per quanto riguarda la rotta balcanica, i migranti qui intraprendono veri e propri viaggi complicati per arrivare al Centro Europa.

Qui, nella prima metà dell’anno, sono arrivate ben 86.000 persone.

Un altro dato interessante è quello sugli ingressi irregolari in Europa, che nel 2021 erano 112.600 relativi agli sbarchi mentre 87.300 i migranti arrivati via terra.

Gli sbarchi, che arrivano soprattutto in Italia, sono di solito autonomi, cioè senza necessità di salvataggio da parte dei soccorsi.

Tra l’anno 2020 e il 2021 sono stati in percentuale il 53%, mentre quelli arrivati tramite soccorsi sono il 31%.

Il numero di persone che come in questi giorni arriva con le navi Ong, invece, è basso, ovvero il 16%.

Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa?

Dopo aver visto i dati degli arrivi nei paesi Europei, sappiamo quanti sono effettivamente gli immigrati nel nostro Continente?

I continui sbarchi e gli arrivi via terra negli anni hanno aumentato la popolazione immigrata in Europa, incidendo più in alcuni Paesi rispetto ad altri.

Secondo i dati Istat, il maggior numero di immigrati si trova in Germania: parliamo di oltre 10 milioni di persone ad oggi.

Questo dato rivela come i tedeschi hanno accolto, di certo, molti più migranti rispetto al nostro Paese.

Segue la Spagna, con 5,4 milioni di persone, e poi l’Italia e la Francia, entrambe con 5,2 milioni di migranti sul territorio.

Nonostante i dati raccolti e i numeri in costante controllo, la situazione degli immigrati in Italia e in Europa non è al 100% monitorabile.

Sono troppi gli arrivi che ogni anno i Paesi UE si ritrovano ad affrontare, quindi è impossibile stabilire esattamente quanti sono gli immigrati, regolari o irregolari, sui territori del Vecchio Continente.