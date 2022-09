Migranti, dispersa una barca salpata dal Libano: 53 persone a bordo

Era salpata dal Nord del Libano, direzione Europa. L’ultimo avvistamento della barca di migranti dispersa è stato al largo di Creta: in 53 a bordo.

Anche 5 bambini a bordo dell’imbarcazione di migranti salata dal Libano, adesso dispersa. Da 72 ore nessun contatto: la denuncia arriva dai familiari dei passeggeri. A riportare la notizia sono stati i media di Beirut.

Migranti, nessun contatto da lunedì con i 53 a bordo della nave

La denuncia è arrivata da parte dei familiari dei passeggeri. L’imbarcazione, secondo quanto riportato dai media di Beirut, era partita la scorsa settimana dalle coste del Nord del Libano, in direzione Europa, come tantissime in queste ultime settimane. Ma dopo l’ultimo avvistamento al ladro dell’isola di Creta, della barca si è persa ogni traccia.

La preoccupazione è aumentata anche tra i conoscenti e i familiari dei migranti a bordo, i quali hanno riferito di non riuscire a mettersi in contatto con i passeggeri. fatto perdere ogni traccia. La maggior parte dei viaggiatori è di cittadinanza libanese, ma a bordo sono presenti anche palestinesi e siriani.

Da 72 ore però nessuna notizia. Gli ultimi contatti dei passeggeri sono stati con l’associazione Alarm Phone, che ha confermato di aver ricevuto, tramite Twitter, una segnalazione d’allerta da parte di passeggeri di una barca proprio in prossimità di Creta.

Da quanto comunicato da Alarm Phone, che aiuta in maniera in dipendente i migranti in rotta nel mediterraneo, la nave sarebbe stata in difficoltà, durante il tentativo di mettersi in contatto. A bordo della nave anche 5 bambini.

Migranti, nave dispersa: i familiari si riuniscono a Tripoli

Adesso i familiari si sono riuniti a Tripoli, dove hanno chiesto aiuto alle autorità del nord del Paese. Le istituzioni hanno ricevuto la richiesta di attivarsi per intervenire con le operazioni di ricerca e di salvataggio dei naufraghi.