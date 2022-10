I 400 migranti – in fuga dalla Libia – si troverebbero in zona Sar italiana. La piccola imbarcazione su cui viaggiano starebbe imbarcando acqua.

Le autorità italiane sono state informate dell’accaduto. I migranti attendono un porto sicuro in cui sbarcare.

Alarm Phone segnala 400 persone in mare

Alarm Phone ha lanciato l’allarme per la presenza di un barcone con 400 migranti a bordo in pericolo di vita. Gli operatori del centralino di soccorso hanno segnalato la presenza dei migranti, ormai in mare da 4 giorni, a bordo di un barchino che starebbe imbarcando acqua. I migranti si trovano in zona Sar (ricerca e soccorso) italiana.

“Le Autorità sono informate, devono intervenire ora”

dice Mediterranea Saving Humans.

🆘 @alarm_phone segnala ~400 persone in pericolo di vita! Si trovano in zona #SAR italiana. Sono in fuga dalla Libia, in mare da quattro giorni e sta entrando acqua nell’imbarcazione. Le Autorità sono informate, devono intervenire ora!@mims_gov @Viminale @Palazzo_Chigi https://t.co/PgRb6FbQyG — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) October 24, 2022

“Certo è che tutto quello che può essere finalizzato a prevenire che ci siano questi viaggi, che a volte si trasformano in viaggi della morte, sarà alla nostra attenzione”

ha spiegato il neo ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha annunciato nei prossimi giorni la convocazione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la questione migranti con le forze di Polizia.

Nel pomeriggio di ieri sono stati rinvenuti quattro corpi al largo di Lampedusa. A scoprire i cadaveri gli uomini della Capitaneria di porto: si tratta di due uomini e due donne. Non è ancora chiaro a quale sbarco appartengano i corpi. Le salme si trovano ora nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa.

Alarm Phone ha segnalato anche la presenza di oltre 1.400 migranti, tra cui numerosi bambini e molte donne, alla deriva nel Canale di Sicilia. I migranti si troverebbero a bordo di due imbarcazioni, partite dalla Libia.

Notizia in aggiornamento.