Migranti, 99 sulla Open Arms: sesto giorno in attesa di un porto

Tengono duro i 99 migranti salvati da uno yacht in una terribile situazione che va avanti ormai da 6 giorni.

Giornate molto difficili quelle al bordo dello yacht di migranti. Un parere è stato espresso dal fondatore della Ong spagnola, Oscar Camps il quale afferma, facendo riferimento a quelle voci ascoltate, che nessuno è nella stessa barca dei migranti. Sono solo nello stesso mare ma non nella stessa situazione, magari a bordo di una nave in vacanza.

Sono passati già sei giorni da quando i 99 migranti hanno ricevuto i soccorsi sulla nave ‘Open Arms Uno‘. Persone che sono ancora a bordo aspettando di poter sbarcare. Fortunatamente intanto sono stati soccorsi ottenendo tutte le cure necessarie.

Una tragedia senza sosta

La costa italiana molto spesso è interessata da notizie inerenti all’arrivo di migranti. Basti pensare che rispetto al 2021 quest’anno sono molti di più gli sbarchi che sono avvenuti lungo le spiagge italiane.

Una vera e propria situazione di emergenza dovuta anche al fatto che il centro di Lampedusa è in forte crisi in quanto l’accoglienza non è organizzata nel migliore dei modi.

Quello dei migranti è un argomento di cui si sente parlare sempre più spesso proprio durante ogni periodo estivo. Molti sono coloro che cercano di raggiungere l’Italia per richiedere asilo o per ottenere un rifugio sicuro.

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che provengono dal Nord Africa, dal sud est asiatico oppure dalla dell’Africa subsahariana.

Gli sbarchi del 2022: numeri da capogiro

Più di 41.000 sono stati i migranti che durante i primi sette mesi del 2022 hanno cercato di raggiungere le coste italiane.

E’ questo un dato molto più alto rispetto al 2021, una percentuale che è aumentata del 43,8%. Lo scorso anno, sempre durante i primi 7 mesi, erano 29.000 le persone migrate in Italia, un numero decisamente più basso rispetto a quello raccolto fino ad oggi.

La questione migratoria è diventata un vero e proprio dibattito pubblico al punto che, tra il 2015 e il 2017, si è arrivato addirittura a parlare della “crisi dei rifugiati “.

Una vera e propria emergenza in cui uomini e donne, tra cui anche minorenni e bambini, viaggiano in condizioni difficili e preoccupanti raggiungendo, non sempre, le coste dell’Italia, il luogo più sicuro per loro.

Purtroppo però non sempre una nave riesce a compiere questo lungo viaggio. Ed è così che spesso leggiamo di notizie inerenti a barconi carichi di migranti affondati al largo delle Coste Italiane in cui bambini e adulti hanno trovato un destino diverso da quello sperato, un’esperienza terribile che, a volte, si traduce in morte.

Il problema dei migranti è un argomento di cui si parla spesso anche in politica. Molti e diversi sono i pareri a questo riguardo.