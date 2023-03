Migranti, 211 persone salvate dalla Guardia Costiera a largo di Lampedusa

Nuovo salvataggio di migranti questa volta a largo di Lampedusa. La Guardia Costiera, infatti, ha dato il suo aiuto a 211 persone che si trovavano in difficoltà e stavano cercando di raggiungere le coste italiane.

Le motovedette della Guardia Costiera hanno raggiunto gli uomini in mare e li hanno portati al porto più vicino. Ecco cosa è successo.

Migranti, altro salvataggio in mare

Altri migranti sono stati salvati, dalle motovedette della Guardia Costiera a largo di Lampedusa. Si tratta di 211 persone che, trovandosi in difficoltà in mare, sono stati raggiunte ed accompagnate al porto dell’isola. I naufraghi sono stati tratti in salvo proprio mentre stavano cercando, con una barca autonoma, di raggiungere il porto italiano a loro più vicino.

Le motovedette SAR CP 324 e CP 303 sono intervenute in zona Sar (search and rescue) italiana e poi hanno fatto rotta verso l’isola di Lampedusa. Qui i naufraghi sono stati portati al sicuro. Fra di essi vi è anche il loro presunto scafista che è stato immediatamente individuato e portato via dalla Polizia, anch’essa accorsa sul posto.

Le condizioni del mare erano particolarmente avverse ma, nonostante tutto, il disperato viaggio della speranza dei migranti era comunque iniziato. Le motovedette della Guardia Costiera, stando a quando ha riferito la Capitaneria di Porto, li hanno raggiunti e li hanno portati in salvo.

Le operazioni di salvataggio sono risultate, però, particolarmente complicate date, oltre le cattive condizioni meteo, anche “il numero elevato di persone a bordo e le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava a imbarcare acqua” – ha spiegato la stessa Capitaneria.

Un altro viaggio della speranza che poteva trasformarsi in tragedia come quello di Crotone. Ma in questo caso, la Guardia Costiera è intervenuta in tempo ed ha portato in salvo queste 211 persone, facendole attraccare immediatamente in un porto sicuro. Sono state due le motovedette che hanno raggiunto il peschereccio che, già, stava iniziando ad imbarcare acqua, proprio a causa delle condizioni avverse quanto pericolose del mare stesso.

Sono arrivati a Lampedusa in 211

All’arrivo in porto, i migranti sono stati immediatamente soccorsi dai volontari e dai medici lì arrivati. Fra questi sbarcati, vi era anche il presunto scafista che li ha accompagnati durante la difficile quanto pericolosa traversata. È stato individuato ed arrestato dalla Polizia, arrivata sul posto per accertamenti sui nuovi sbarchi.

Dal primo gennaio di questo anno, fino ad oggi, sono stati circa 9mila i migranti tratti in salvo nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera. Mentre, per quel che riguarda lo scorso anno 2022, ad essere state tratte in salvo sono state, invece, circa 55 mila persone.

Il peschereccio soccorso era a 15 miglia a sud di Lampedusa, in un’area di responsabilità italiana. Per questo, sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera.