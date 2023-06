Migliaia di donne lo stanno usando per restare giovani: elimina le rughe profonde

By

Pelle che invecchia? Se inizierai ad utilizzare per le rughe la crema preparata in casa le vedrai scomparire. Vediamo come realizzarla.

Con pochi ingredienti naturali potrai preparare in casa un crema divina per contrastare le rughe. Sicuramente, non potrai più farne a meno.

Perché escono le rughe?

Le rughe fanno parte del normale processo di invecchiamento della pelle. Esistono, però, diversi fattori che contribuiscono alla loro formazione.

Tra questi, spicca la riduzione della produzione di collagene ed elastina le due proteine ​​che forniscono struttura e flessibilità alla pelle. Con l’avanzare dell’età, la produzione di queste proteine ​​diminuisce, causando una perdita di elasticità e una maggiore comparsa di rughe.

Anche l’esposizione eccessiva ai raggi UV del sole può danneggiare le fibre di collagene ed elastina presenti nella pelle, accelerando così la formazione delle rughe. Questo è il motivo per cui l’uso di protezione solare e l’evitare l’esposizione al sole e alle lampade abbronzanti può aiutare a prevenire le rughe.

Spesso per contrastare o levigare le rughe si spendono tanti soldi in prodotti cosmetici che, spesso, si rivelano poco efficaci. Oggi ti insegneremo a realizzare a casa una crema anti rughe naturale molto efficace ed economica.

Rughe: come preparare una crema in casa

Il primo ingrediente che ti occorrerà per preparare la crema portentosa per contrastare le rughe è rappresentato da un’arancia grande. Tagliala a spicchi su un tagliere, servendoti di un coltello. Ti occorrerà la scorza dell’arancia, un ingrediente che è in grado di levigare anche le linee più marcate della pelle. Inoltre, è ricca di vitamina C, un potente antiossidante che previene l’invecchiamento cutaneo.

Il secondo ingrediente è rappresentato dal rosmarino. Te ne occorreranno 3/4 rametti, da cui estrarrai le foglie. Il rosmarino ha delle ottime proprietà rassodanti per la pelle e anche idratanti. Inoltre, è in grado di uniformare l’incarnato. Metti insieme bucce e rosmarino, poi, aggiungi 200 ml di acqua.

Metti tutto in un pentolino e metti sul fuoco per circa dieci minuti, portando a bollore. Successivamente, dopo aver lasciato raffreddare leggermente, servendoti di un frullatore ad immersione, frulla il tutto per ottenere un composto che trasferirai su un colino.

A questo punto, dovrai dividere il composto in due parti. Metti in un’altra ciotola un cucchiaio di amido di mais, unitamente a quattro cucchiai di acqua. Questo ingrediente ha delle proprietà rigenerative per la pelle.

Aggiungi l’amido di mais a una delle due ciotole e mescola bene. Il prossimo step è quello di mettere tutto in una casseruola e cuocere a fuoco basso fino ad ottenere una crema. Aggiungi al composto un cucchiaio di aloe vera che ha delle ottime proprietà idratanti.

Mescola bene e, se lo desideri, puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale per rendere la crema più profumata. Versa il composto in un barattolo di vetro.

La crema così ottenuta, si conserva in frigorifero per sette giorni. Puoi applicarla sul viso due volte la settimana.