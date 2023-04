Microsoft lancia il controller realizzato con CD riciclati

Microsoft presenta un nuovo controller per Xbox Remix, realizzato con CD riciclati, in occasione della Giornata della Terra.

In occasione della Giornata della Terra – che si svolge sabato 22 aprile 2023 – Microsoft presenta un nuovo controller realizzato con materiali riciclati, nello specifico CD e resine per l’Xbox Remix Special Edition.

Microsoft presenta il controller realizzato con materiali riciclati

Negli ultimi mesi, Microsoft ha cercato di ridurre l’impronta ecologica della sua divisione Xbox. Questi sforzi hanno portato – in particolare a- la distribuzione di un aggiornamento su Xbox Series X/S nel mese di gennaio 2023, dedicato alla riduzione del consumo energetico delle console.

Da questo aggiornamento, ad esempio, è possibile correggere l’avvio dei download durante le ore non di punta. Se la nostra console è connessa a Internet, analizzerà i dati regionali per alimentarsi con energia rinnovabile.

E, in occasione della Giornata della Terra che avrà luogo sabato, 22 aprile 2023, Microsoft ha deciso di andare oltre nel suo approccio allo sviluppo sostenibile. Il produttore, infatti, ha presentato mercoledì 5 aprile 2023 l’Xbox Remix Special Edition, un nuovissimo controller realizzato con materiali riciclati.

Come sottolinea l’azienda, il controller è stato realizzato con “plastica riciclata, un terzo della quale proviene da materiali rigranulati o rigenerati“.

In sostanza, per la realizzazione di questo dispositivo, sono state utilizzate “resine riciclate“, dalle quali il controller eredita il colore verde che ricorda la natura terrestre, come specificato – in una nota – presente sul sito ufficiale.

Resine e materiali riciclati per un dispositivo green

Come spiega l’azienda di Redmond, queste resine sono realizzate con materiali riciclati come cover dei fari, contenitori per l’acqua o addirittura vecchi CD. Il produttore utilizza anche vari componenti dei controller Xbox One.

Dal punto di vista del design, questa Xbox Remix Special Edition è caratterizzata da diverse sfumature di verde e un motivo topografico sui pulsanti, sui grilletti e sulle maniglie del bordo. Secondo Microsoft, questo è un riferimento ai “paesaggi in continua evoluzione della Terra“.

Naturalmente, il progetto non avrebbe davvero senso se questo controller utilizzasse batterie usa e getta. Ecco perché Microsoft ha deciso di dotarlo di una batteria ricaricabile inclusa.

Secondo il produttore, una carica massima di 4 ore ci permetterà di ottenere fino a 30 ore di autonomia. Dotato, inoltre, di una porta jack da 3,5 mm nella parte inferiore del controller per collegare qualsiasi auricolare compatibile.

Se tale proposta vi alletta, sappiate che il controller wireless Xbox Remix Special Edition è già in pre-ordine al prezzo di 84,99€ sul Microsoft Store, in consegna dal 18 aprile.