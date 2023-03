Microonde, tieni premuto il tasto zero per qualche secondo: cosa avviene dopo

I forni a microonde sono utilissimi e molto comodi perché con pochi minuti si possono preparare o riscaldare pietanze senza l’aggiunta di condimenti. Inoltre, si può introdurre all’interno, anche un semplice contenitore che si può portare anche in tavola, come un comune piatto in ceramica.

Però, non tutti sanno che se premete il tasto numero zero per alcuni secondi potreste attivare una funzione che in pochi conoscono: scopriamo cosa accade, rimarrete a bocca aperta appena lo vedrete.

Le funzioni del microonde

Senza dubbio, il microonde è diventato indispensabile per tantissime persone. Con questo elettrodomestico avrai dei piatti caldi e buonissimi senza aggiungere nessun tipo di condimento. E’ facile, pratico e soprattutto veloce. Ma non solo, il suo consumo è inferiore rispetto agli altri elettrodomestici.

Ad esempio, il tradizionale forno ha tempi di cottura molto più lunghi, proprio per questo, milioni di persone preferiscono utilizzare un semplice microonde. Risparmierai tantissimi soldi con questo elettrodomestico, ma non tutti conoscono alla perfezione le sue funzionalità, infatti, sapete cosa accade se premete per alcuni secondi il tasto zero? Scopriamolo insieme, rimarrete a bocca aperta appena vedrete cosa accade: tutti i dettagli.

Tieni premuto il tasto 0 del microonde: incredibile quel che accade

Come ben sapete, qualsiasi tipo di microonde emette dei segnali acustici ogni volta che si preme un pulsante della tastiera oppure quando la cottura di un cibo è terminata, proprio per ricordarti di prendere ciò che hai cucinato o riscaldato. Sicuramente si tratta di una funzione veramente comoda, però a volte risulta anche fastidiosa.

Quel rumore può disturbare le persone che vivono con voi. Ma a come si può silenziare completamente il forno a microonde? Basta tenere premuto il tasto numero 0 per alcuni secondi. Vedrai che in questo modo, il tuo elettrodomestico non emetterà nessun tipo di suono.

Ma se non funziona, potresti comunque provare nuovamente, ma stavolta tieni premuto il numero 1. Non tutti sanno che tantissimi produttori nascondono moltissime funzioni all’interno dei microonde. Non si finisce mai di imparare. Ovviamente, per saperne di più, consulta sempre il libretto d’istruzioni, troverai tutto ciò che ti occorre sapere.

Se invece, hai cambiato idea e vuoi disattivare questa funzione, devi mettere in pratica lo stesso procedimento. Sicuramente, è utile avere un microonde che non emette nessun tipo di avviso acustico, però in alcuni casi può essere di grande aiuto. In alcuni modelli, invece, è presente proprio il tasto “Mute”, che renderà tutto più semplice.