Michelle Hunziker senza freni, la frecciata velata a Tomaso Trussardi

Si era vociferato di un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma l’ultima frecciatina di lei lascia intuire che non è proprio così. Vediamo cosa è successo.

Michelle Hunziker è felice non solo perché diventerà presto nonna ma anche per la sua vita, che sembra prendere la direzione giusta. Lei vuole solo lasciarsi il passato alle spalle e vivere la sua nuova esperienza? Dalla frecciatina lanciata a Tommaso sembra proprio di sì.

La nuova vita di Michelle Hunziker

Dopo aver trascorso un’estate all’insegna del gossip e del relax, Michelle Hunziker sembra essere tornata stabilmente a Milano. Presto, la conduttrice diventerà nonna del nipotino che le darà sua figlia Aurora Ramazzotti.

Nel corso dell’estate c’erano stati dei rumors sulla presunta gravidanza che sono stati confermati soltanto dopo diversi mesi da Aurora e Corrado, il suo compagno storico. Quando fece il test di gravidanza, infatti, Aurora era con la madre in Sardegna e stava per rientrare a Milano quando vennero beccate dai paparazzi in farmacia. Michelle Hunziker era con la figlia in Sardegna poiché, durante tutta l’estate, ha avuto una breve storia d’amore con il medico Giovanni Angiolini.

Nelle ultime settimane, Michelle Hunziker era stata vista molto vicina a Trussardi. Una vicinanza che aveva lasciato sospettare alla stampa che i due potessero essere tornati insieme.

La frecciatina lanciata a Trussardi

A smentire le voci di un possibile ritorno di fiamma, ci ha pensato la stessa Michelle Hunziker che ha scelto di mostrare sui suoi canali social la sua nuova casa. Nel video la conduttrice mostra proprio gli spazi della sua nuova abitazione. La frecciatina all’ex marito è contenuta nella didascalia. La Hunziker, infatti, afferma che in quella casa è libera di essere se stessa e aggiunge:

“…senza sentirmi più in colpa. Questo è il periodo della mia vita più bello di sempre”.

Dopo la rottura, infatti, sembra che la conduttrice abbia ritrovato un equilibrio che non aveva più. La nuova abitazione della Hunziker è un appartamento a Milano dove lei stessa ha dichiarato, lascerà entrare soltanto le persone fidate e che ama davvero. Un ingresso consentito soltanto a chi ha preventivamente tolto le scarpe, però!

Dal video si vedono i divani, le tende ma anche la sua libreria. Nella didascalia ha anche scritto che per lei, dopo un viaggio, ritornare a casa è un’emozione indescrivibile:

“Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo, è come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia”.

Non mancano a casa sua i profumi come quelli degli olii essenziali e i colori tenui. Il colore più rappresentativo per lei è sicuramente il rosa antico che pervade tutta la casa.

Proprio in quella abitazione, la Hunziker si sente libera di essere se stessa, senza sentirsi in colpa e ancora in grado di inseguire i suoi sogni. Soltanto oggi, con questa maturata consapevolezza, lei stessa ha affermato di essere in grado di darsi di più alle persone amate. È una frecciatina a Trussardi? Così sembrerebbe.