Michelle Hunziker e Trussardi, sbuca fuori il vero motivo: ecco perché è finita

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco perché tra di loro è finita. Viene a galla la reale ragione che ha portato alla fine del loro matrimonio.

Finalmente sbuca fuori la verità. Ecco perché Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno messo la parola fine al loro matrimonio. E chi lo avrebbe mai immaginato?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nessun ritorno di fiamma in vista

Tra poco più di un mese sarà trascorso già un anno da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciarono all’Italia la loro rottura. A gennaio 2022, con l’inizio di un anno che si sperava prospero e fecondo per tutti, ma soprattutto per le coppie del mondo dello spettacolo, la conduttrice svizzera lasciò tutti di sasso con il suo comunicato Ansa.

Purtroppo, lei e Tomaso non sono riusciti a percorrere la stessa strada e dopo dieci anni insieme, hanno deciso di prendere sentieri diversi. Si sono lasciati, così hanno sempre dichiarato, in buoni rapporti però, i due ex coniugi che fino a qualche settimana fa sono stati i protagonisti del gossip italiano.

Per quale ragione? Si era parlato di un ritorno di fiamma tra i due. Beccati prima sulle Dolomiti, poi insieme a cena fuori nel ristorante di lui e ancora, sorridenti e complici, alla festa di compleanno della piccola Sole, tutti avevano sperato in una riappacificazione.

D’altronde, i segnali c’erano e pure chiari. Ma a quanto pare, nulla da fare. La stessa Michelle è intervenuta in più occasioni dichiarando che con l’ex compagno è rimasta in rapporti civili, condizione questa essenziale per crescere le loro figlie ma che tra di loro l’amore non è tornato.

Per quale ragione, però, il loro matrimonio è finito? A distanza di quasi un anno, spunta fuori finalmente la reale motivazione che vi sorprenderà.

Perché è finito il matrimonio della famosa coppia

Chi sperava che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potessero tornare insieme, rimarrà deluso. La conduttrice svizzera, ma anche lo stesso Trussardi, hanno più volte smentito il loro ritorno di fiamma.

Persino Vittorio Feltri, l’amico famoso che li fece incontrare, ha dichiarato per l’ennesima volta che tra di loro non si potrà riaccendere il fuoco della passione. Per quale ragione il matrimonio tra i due bellissimi del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria è finito?

Spunta finalmente, a distanza di quasi un anno dal comunicato di separazione, la motivazione reale. Sembra che tra Michelle e Tomaso ci siano sempre state delle vedute diverse, delle incompatibilità caratteriali e soprattutto il modo di concepire e vivere la vita e le amicizie che hanno reso, a un certo punto, impossibile proseguire la vita insieme.

Michelle, lo sappiamo, è una peperina. Donna vivace ed estroversa, adora stare al centro dell’attenzione. Da sempre si circonda di amici e di amiche, un contesto forse troppo movimentato e vivace per il più timido e introverso Tomaso.

L’ex marito difatti, non ha mai amato lo stile di vita troppo mondano e a tratti eccessivo, della ex compagna. Le amicizie di lei poi, a quanto pare, non erano gradite a lui. Insomma, queste ed altre difficoltà avrebbero portato la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda a decidere di porre un freno alla loro relazione che si è tramutato poi in fine del loro matrimonio.

Sembra che non siano destinati a stare insieme e nemmeno a ritornare insieme, Michelle e Tomaso, che hanno intrapreso strade diverse. I due continuano però a frequentarsi, nel ruolo di genitori, mantenendo rapporti civili per le figlie nate dalla loro relazione, Sole e Celeste.

Pare poi che Tomaso abbia riallacciato i rapporti anche con Aurora Ramazzotti, la figlia che Michelle ha avuto dal cantante Eros e che qualche tempo fa si erano raffreddati. La famosa figlia d’arte è entrata da poco nel sesto mese di gravidanza e si appresta a diventare mamma mentre Michelle si prepara a vivere la sua nuova esperienza da giovanissima nonna.