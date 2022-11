Michelle Hunziker, è ritorno di fiamma: quel dolce dettaglio notato da chiunque

Michelle Hunziker, il ritorno di fiamma c’è: ecco quel dolce dettaglio che tutti hanno notato.

La conduttrice svizzera Michelle Hunziker e l’imprenditore di moda Tomaso Trussardi, sono tornati insieme. Quel dettaglio li incastra e sembra non lasciare più alcun dubbio: dalle ceneri è risorto l’amore.

Michelle Hunziker, è ritorno di fiamma con lui

Quasi un anno fa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, comunicavano al mondo e all’Italia la fine della loro matrimonio. Dieci anni trascorsi insieme senza mostrare pubblicamente alcun segno di crisi eppure, la loro convivenza non è stata tutta rose e fiori come i fan della coppia hanno sempre immaginato.

Problemi caratteriali, modi diversi di vivere la vita, il lavoro e le amicizie, sono alcune delle ragioni che hanno portato, secondo persone vicine agli ex coniugi, ad allontanarsi l’uno dall’altra.

Sebbene ciascuno di loro, per qualche mese, abbia deciso di vivere la vita distante dall’altro, alla fine hanno fatto in modo di ritrovarsi. La relazione di lei con l’ex gieffino Giovanni Angiolini si è conclusa qualche mese fa.

Lui invece, Tomaso Trussardi, non è stato mai beccato in atteggiamenti intimi o affettuosi con un’altra donna, segno forse che Michelle dalla sua testa e dal suo cuore non è mai andata via?

Oggi possiamo dire proprio di sì. Tra i due il ritorno di fiamma sembra confermato. Questo dettaglio notato da tutti non lascia più dubbi: l’amore è ritornato.

Il dettaglio che non lascia dubbi: loro di nuovo insieme

Sembra proprio che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi abbiano deciso di riprovarci. Il dettaglio notato dai fan non lascia più alcun dubbio: dalle ceneri è risorto, come l’araba Fenice, l’amore che per anni li ha uniti.

Voci di un presunto ritorno di fiamma sono insistenti in realtà già da qualche mese ma nessuno dei diretti interessati aveva voluto commentare la questione. Forse avevano bisogno dei propri tempi per viversi di nuovo prima di annunciare a tutta Italia il loro riavvicinamento.

Oggi però pare che non ci siano più dubbi: sono ritornati insieme e entrambi hanno voluto ufficializzare, a modo loro, questa ripartenza, attraverso i social. Nelle scorse ore, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno condiviso una serate insieme.

I due hanno partecipato ad una cena al ristorante di Trussardi alla quale era invitato anche Vittorio Feltri, colui che Michelle e Tomaso li fece incontrare più di dieci anni fa. Non è questo però il dettaglio che fa gridare al ritorno di fiamma.

Tomaso Trussardi ha pubblicato nelle sue Instagram stories delle foto della sua ex moglie. In particolare, un’immagine ha colpito tutti, quella in cui si vede Michelle con in mano un calice di vino, come se stesse brindando a qualcosa e vicino a lei, il cagnolino Odino, il levriero che forse ha fatto da anello di congiunzione tra i due ex.

Insomma, Tomaso che è sempre stato una persona riservata, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata, ora si sta esponendo come mai prima dedicando anche spazio social alla ex compagna come un tempo.

In un altro scatto, i due si vedono persino abbracciati. Più chiaro di così si muore! Bisogna essere davvero ciechi per non vedere che i due si amano e che sono ritornati insieme.

Qualche giorno fa, tra l’altro, hanno condiviso anche una vacanza sulle Dolomiti e sempre Trussardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Michelle con in braccio il piccolo Odino, il levriero che hanno acquistato qualche anno fa insieme, quando eravano ancora marito e moglie. Insomma, gli scatti che vi mostriamo poco più in basso sembrano proprio confermare l’amore che è ritornato. I fan della coppia sono felicissimi.