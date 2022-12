Michael Schumacher, sbuca la foto pubblicata dal figlio Mick: fan in lacrime

Michael Schumacher, la foto pubblicata dal figlio Mick fa piangere tutti. I fan in lacrime per il campione di Formula 1. Cosa sta succedendo?



Arriva la foto che lascia l’amaro in bocca. Ecco cosa sta accadendo nella famiglia di Michael Schumacher. Il figlio Mick spezza il cuore con lo scatto inaspettato.

Michael Schumacher, cosa sta succedendo al campione automobilistico

Sono trascorsi quasi dieci anni da quando Michael Schumacher fece spaventare tutti a seguito del drammatico incidente che ha cambiato la sua vita per sempre. Il 29 dicembre 2013, il campione di Formula 1 subisce un incidente sugli sci mentre si trovava a Meribel, sulle Alpi francesi, in compagnia della famiglia.

La sua testa sbattuta su una roccia, a seguito di un fuoripista, gli è costato un trauma cranico e un coma farmacologico durato per mesi. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Grenoble, si è sottoposto a due operazioni chirurgiche importanti.

Nel 2014, dopo l’uscita dal coma farmacologico, viene trasferito in Svizzera nella sua casa di Gland, dove inizia una lunga riabilitazione sostenuto anche dalla sua famiglia. Da quel momento, le informazioni sulle condizioni di salute di Michael sono arrivate da parte dei mass media davvero in maniera sporadica.

La famiglia di Michael ha cercato di vivere questa drammatica situazione nella forma più privata possibile. La foto pubblicata però solo qualche ora fa dal figlio Mick spezza il cuore di tutti. Ecco cosa sta accadendo.

La foto di Mick spezza il cuore di tutti

Sono quasi dieci anni che non si vedono immagini pubbliche di Michael Schumacher. Il campione di Formula 1 nel lontano 2013 ha subito un terribile incidente sugli sci che quasi gli è costato la vita. Che duro colpo per la famiglia e che trauma per il figlio Mick.

Le informazioni sul suo stato di salute restano ancora tutt’oggi private. La moglie e le persone a lui vicine preferiscono non parlare con la stampa cercando di vivere questo momento di dramma nella forma più privata possibile.

Eppure, il figlio Mick, anche lui campione automobilistico, nelle scorse ore ha fatto commuovere tutti pubblicando uno scatto inaspettato. Michael Schumacher e sua moglie Corinna Betsch hanno due figli, Gina Maria e Mick.

Quest’ultimo sta seguendo le orme del padre. Classe 1999, è anche lui un pilota automobilistico, talentuoso proprio come il famoso genitore: pensate che pur essendo giovanissimo ha vinto già la F3 europea e la Formula 2.

Il giovane Schumacher solo qualche giorno fa ha concluso la sua esperienza con la Haas, pronto ad iniziare nel 2023 una nuova collaborazione con la Mercedes. Ebbene, proprio lui, il secondogenito di Michael e Corinna, ha spezzato il cuore di tutti pubblicando uno scatto che ha lasciato senza parole.

Nel giorno di Natale, il 25 dicembre, il giovane ha voluto condividere con i suoi seguitori e anche con quelli del suo papà, uno scatto che fa stringere il cuore. Nell’immagine che potete vedere poco più sotto, si vede il giovane campione di Formula 1 in compagnia della mamma e della sorella.

L’abitazione è la loro, la stessa che condividono con il papà che non è presente però nell’immagine. A tenere compagnia ai tre, i cagnolini di famiglia che rappresentano una parte importante della loro vita.

Tre gli alberi di Natale accesi alle loro spalle con delle lucine che rappresentano sicuramente la speranza. Il 25 dicembre è il giorno in cui si sta in famiglia, in cui i componenti dello stesso nucleo familiare e non si riuniscono.

L’assenza di un genitore e di un marito pesa sicuramente su figli e moglie. Lo scatto è tenerissimo e ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. L’assenza di Michael si sente e fa male. Non sappiamo che cosa ne sia stato di Michael né come stia effettivamente oggi.

Il figlio Mick però, qualche tempo fa in un’intervista esclusiva che aveva rilasciato, aveva fatto intendere che a causa dell’incidente il papà aveva perso però l’uso della parola.