Il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano, durante una intervista rilasciata a Eleonora Daniele in diretta a Storie italiane, ricorda il padre scomparso lo scorso 18 dicembre all’età di 87 anni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il figlio dell’attore siciliano nel noto programma di Rai 1 racconta gli ultimi momenti trascorsi con il padre, raccontando la verità delle sue ultime settimane di vita, smentendo in diretta televisiva la presunta rottura del femore.

Il figlio ricorda Lando Buzzanca

Durante la puntata di ieri di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha intervistato Massimiliano Buzzanca, figlio del noto attore siciliano, scomparso lo scorso 18 dicembre all’età di 87 anni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il figlio ha voluto ricordare papà Lando, i suoi ultimi mesi di vita e spiegare in diretta televisiva il suo reale quadro clinico, mettendo a tacere una volta per tutte le false voci che circolavano in giro sul suo conto:

“Papà è scivolato dalla sedia a rotelle, ma non è vero che si è rotto un femore. Ha avuto un trauma e il corpo ne ha risentito”.

Queste le parole di Massimiliano Buzzanca alla conduttrice del programma di Rai 1, raccontando per la prima volta la verità.

Gli ultimi mesi di vita dell’attore siciliano

L’attore del lungometraggio cinematografico I Viceré si è spento all’età di 87 anni presso la clinica Villa Speranza, una RSA dove era ricoverato da circa un anno. Il figlio Massimiliano ha raccontato che il padre da tempo non riconosceva ne lui ne i fratelli e le sue condizioni di salute peggioravano sempre più.

“In questi anni ho visto la sua mente brillante spegnersi sempre di più”.

Racconta a Eleonora Daniele uno dei figli di Lando Buzzanca, spiegando che il giorno prima della sua morte lo ha visto per l’ultima volta e gli ha dato l’impressione di averlo riconosciuto.

I rapporti con la compagna dell’attore, Francesca della Valle

L’attore di un Posto al sole, in collegamento con il programma condotto da Eleonora Daniele, ricorda papà Lando e il suo ultimo periodo di vita, smentendo anche la presunta rottura del femore con frecciatine rivolte alla compagna del padre, Francesca della Valle, 35 anni meno di lui e con la quale non sono in buoni rapporti:

“Purtroppo quando non è la famiglia che parla, le notizie sono spesso campate in aria”.

Spiega Massimiliano Buzzanca a Storie Italiane, lanciando delle parole alla compagna di Lando la quale ha sempre incolpato la famiglia dell’attore per averlo ricoverato in una RSA e che non si sapeva prendere cura di lui.

Il figlio, alla fine del collegamento, ricorda la data dei funerali con l’auspicio che il padre venga ricordato con affetto, rispetto e dignità.