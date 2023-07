“Mi danno 12 anni”, questa giovane mamma spiazza tutti quando rivela la sua età

La storia di una giovane mamma scambiata per una ragazzina ha dell’incredibile, tutti le danno al massimo 12 anni. Scopriamo tutto su questa donna che ha anche un figlio!

Diventare famosi perché si dimostra molto meno dell’età che si ha è possibile? E’ quanto successo ad una giovane mamma che tutti scambiano per una ragazzina.

Nessuno, infatti, le dà oltre12 anni e a guardarla sembra davvero una giovanissima adolescente. Vediamo chi è questa donna che si mantiene fresca come una bambina!

Tante donne diventano madri giovanissime

Sono numerose le donne che hanno un figlio ancora giovanissime, prima ancora di compiere la maggiore età. Questo fenomeno interessa tutti, non ci sono distinzioni fra poveri e ricchi, e in qualsiasi paese del mondo ci sono donne che diventano mentre sono anche nella fase adolescenziale.

Questo dimostra che, nonostante tutto quello che si dice in giro, per avere un figlio non c’è un’età precisa. É vero che spesso la gravidanza non è desiderata proprio in quel momento, proprio perché si è molto giovani, ma è pur vero che tantissime donne non rinunciano a portarla avanti e preferiscono fare sacrifici ma tenere il bebè.

Ovviamente, quando si è ancora molto giovani, le risorse economiche non sono mai sufficienti per mandare avanti una famiglia, a meno che non si appartenga alla categoria dei facoltosi. Nella maggior parte dei casi la gente deve farsi in quattro per mantenere un bambino e non fargli mancare nulla.

Molti fanno riferimento ai genitori per avere sia un supporto economico che morale. La giovane mamma diventata famosa su Tik Tok appartiene a quelle madri baby che ha avuto un figlio giovanissima, mantenendo intatto il suo aspetto!

Shaelyn: giovane mamma ha un figlio di 17 anni

Anche Shaelyn, la ragazza divenuta famosa su TikTok perché nessuno crede che abbia un’età superiore ai 12 anni, è diventata madre molto giovane. Anche lei, dunque, ha dovuto affrontare tutte le problematiche che insorgono in questi casi.

Sicuramente diventare responsabile in età da adolescente non è così semplice, tuttavia Shaleyn ce l’ha fatta ed oggi appare molto soddisfatta del suo aspetto fisico. La donna, madre di un bambino, che oggi ha 4 anni, ha mantenuto intatta la sua bellezza e anche la sua giovinezza.

Proprio così, Shaleyn sembra una ragazzina e quando le persone vedono il figlio accanto a lei lo scambiano per il fratello. Non pensano affatto che possa essere suo figlio. E c’è di più, quando sentono il figlio chiamarla mamma rimangono a bocca aperta. Tutti dicono che è impossibile, che non è vero, stentano a credere che lei sia sua madre. Ma invece è così!

La mamma che dimostra 12 anni

Ancora oggi Shaeyln è giovanissima e se calcoliamo che ha avuto il figlioletto a 17 anni, e che oggi ne ha 4, in tutto fa 21 anni. La donna ha diversi tatuaggi sul corpo e questo inganna ancora di più le persone, che li scambiano per fratello e sorella.

Il bello è che al massimo tutti danno a Shaleyn 12 anni appena, e non un anno di più! I video che la riprendono su Tik Tok sono diventati virali e a farla diventare famosa è proprio questa caratteristica unica, quella di sembrare una dodicenne ma di avere invece ventuno anni.

La donna ha mantenuto il viso e lo sguardo di una adolescente, sembra proprio che la gravidanza e il crescere un figlio non l’abbiano scalfita e neanche spossata. Oggi non ha un compagno, nonostante sia una donna molto bella, ma lei non se ne cura, non ha voglia di avere storie passeggere.

Shaleyn ha infatti dichiarato su TikTok di essere alla ricerca di un amore, ma vuole un uomo che straveda per lei e non una persona con cui stare solo per un periodo. Insomma, la donna è alla ricerca del vero amore!