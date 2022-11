Metti una goccia di questo su ogni pianta e vivranno in eterno

Basterà mettere una goccia di questo prodotto su tutte le piante della casa, per farle vivere in eterno e in salute: in questo modo

Ci sono dei prodotti che vengono usati per uno scopo ben preciso, ma in pochi sanno che si possono adoperare anche per il giardinaggio o similari. In effetti, i segreti dei giardinieri ci stupiscono sempre e riescono a mettere l’accento su un qualcosa di innovativo e impensabile. Pensiamo per esempio a come le nostre piante potrebbero vivere sane e belle per sempre, con una sola goccia di questo prodotto che abbiamo in casa: lo sapete che l’acqua ossigenata può diventare il vostro più prezioso alleato.

Acqua ossigenata per le piante: perché usarla?

Avere delle piante in casa è sempre bellissimo, ma è anche necessario conoscere i trucchi dei giardinieri e degli esperti al fine di poterle far vivere in eterno e in salute. L’acqua ossigenata è un prodotto innovativo che viene usato per tantissimi scopi, ognuno dei quali con un obiettivo ben preciso.

Per le piante, sicuramente, non tutti ne conoscono le potenzialità ma questo è un prodotto che facilita la penetrazione del nutrimento alla terra e il nutrimento per le piante. Quello che bisogna fare è mescolare un cucchiaio di acqua ossigenata in 3 litri di acqua: questo è un composto che si può usare per innaffiare e dare forza al terreno delle piante.

Gli esperti ci ricordano che acqua ossigenata – acqua e fertilizzante diventano un mix ottimale per aumentare il nutrimento e dare alla pianta tutto quello che desidera, come potassio – magnesio – azoto e così via dicendo.

1 goccia di acqua ossigenata per piante belle e sane

L’acqua ossigenata non è solo un aiuto prezioso per il nutrimento, ma anche un antiparassitario che contrasta l’attacco di afidi e cocciniglia. Per ottenere questo fantastico antiparassitario naturale basterà mescolare un cucchiaio di acqua ossigenata con dell’acqua a temperatura ambiente.

Mettere tutto dentro il vaporizzatore e poi spruzzare direttamente sulle foglie, ogni tre o quattro giorni fino a quando i parassiti si saranno allontanati del tutto. Non è tutto, infatti è anche possibile immergere i semi della pianta per mezz’ora nell’acqua ossigenata, poi risciacquarli e piantarli in maniera normale. Una modalità usata dai giardinieri, proprio perché così è possibile ammorbidire lo strato esterno e permettere loro di germogliare velocemente.

Volete eliminare la classica muffa bianca che si manifesta sulle foglie?

Se le piante sono state colpite dalla muffa bianca, basterà prendere un litro di acqua – 10 cucchiai di acqua ossigenata e spruzzare il composto grazie ad un vaporizzatore. Farlo fino a quando la muffa non è scomparsa completamente.

Non avete il pollice verde? Nessuna paura, l’acqua ossigenata potrà diventare un vero e proprio alleato, calibrando bene il suo uso e la quantità. In caso di dubbi rivolgersi sempre ad un professionista del settore.