Metti sale e bucce di arancia in un barattolo: il risultato è da non credere

Mettendo delle bucce di arancia e del sale in una tazza avremo un risultato sorprendente. Ecco quale.

In Italia abbiamo molti frutti che crescono nelle nostre regioni che sono diventate delle vere e proprie specialità di alcune regioni e molte di questi sono degli agrumi, come ad esempio le arance.

Questo agrume si può trovare in commercio in molte delle sue varietà come il Tarocco, la Navelina, comunemente chiamata Navel, il Tarocco Gallo, il Moro, il Sanguinello, il Tarocco Nocellare e il Washington Navel.

Arancia: cosa accade se inseriamo la sua buccia in una tazza con del sale

La regione che coltiva più arance in Italia è la Sicilia e infatti le arance siciliani sono invidiate da tutto il mondo per via del loro sapore unico e inconfondibile che beneficia anche sulla salute.

Da sempre, infatti, quando ci si ritrova ad essere senza forze e si ha un raffreddore, il carico di vitamina C che si acquista bevendo una spremuta d’arancia ci da il carico di energie.

Non a caso, nei medicinali che ci aiutano a ritrovare forze ma anche in quelli contro l’influenza e le infezioni, spesso tra gli ingredienti ci troviamo l’arancia, in quanto aiuta il nostro sistema immunitario a difenderci dai malanni.

In questo periodo, con le festività natalizie, le arance sono molto diffuse e si possono trovare facilmente sulla tavola durante i cenoni di Natale e di Capodanno in quanto uno dei frutti più consumati.

Il loro inconfondibile profumo è spesso associato a questo periodo, e spesso questo agrume viene utilizzato anche per decorare la propria casa grazie all’utilizzo di alcuni elementi dell’arancia.

Sebbene alcuni tendono a far esiccare delle fette circolari di arancia per poi usarle come decorazioni sui propri alberi, altri, tendono a utilizzare solo la buccia di questo agrume per fare delle decorazioni personalizzate.

Altri, invece, tendono a posizionare la buccia all’interno di una bacinella o su di un termosifone per far si che gli olii essenziali vengano rilasciati e che si diffonde l’odore in tutta la casa.

Il metodo che conoscono in pochi

Ma in pochi, sanno che con l’aggiunta del sale, queste bucce sono un ottimo alleato per risolvere un grande problema che potrebbe verificarsi sulle tazze utilizzate per la nostra colazione o per le tazzine da caffè.

Spesso, quando beviamo la nostra bevanda mattutina o quando sorseggiamo del caffè, ci capita che, nonostante laviamo per bene le nostre stoviglie, la tazza rimanga sporca e con degli aloni.

Questo può accadere, quando assieme a del latte utilizziamo della cioccolata o dell’orzo o quando il caffè tende a lasciare aloni marroncini che non riusciamo a levare neanche dopo tanti lavaggi.

Inserendo del sale nella nostra tazza e strofinandolo sulle pareti della tazza con l’utilizzo della buccia delle arance, vedremo come questo sporco in eccesso verrà levato via come per magia.

La tazza, risulterà essere completamente pulita e senza residui e successivamente possiamo risciacquarla per poi poterla utilizzare nuovamente per sorseggiare la nostra bevanda.

Questo metodo può essere utilizzato anche nelle altre stoviglie in quanto il sale con l’aiuto della buccia d’arancia tende a sgrassare e a levare lo sporco in eccesso senza dover spendere soldi in prodotti industriali.