Metti questo in cucina: dopo un’ora non vedrai neanche una mosca svolazzare

Mettendo in cucina questo oggetto dopo un’ora nessuna mosca sarà all’interno della nostra casa. Ecco di cosa si tratta.

Tutti noi, tendiamo a tenere la nostra casa pulita, in quanto è il luogo dove passiamo più tempo possibile e che tendiamo a personalizzare e a rendere simili a noi stessi e ai nostri gusti.

Inoltre, tendiamo a tenerla in ordine e linda sia per sé stessi, in quanto giova alla mente e alla vista ma anche per fare una bellissima figura con le nostre amiche e con gli ospiti che ci potrebbero venire a trovare.

Cucina: ecco il metodo per eliminare le mosche

Ma a volte, accade che la nostra casa non è in ordine e non è pulita come vorremmo e questo non dipende da noi ma da fattori esterni e il più delle volte non riusciamo a trovare delle soluzioni per rimediare.

Oltre alle macchie ostinate che possono essere risolte con alcuni metodi casalinghi tramandati dalle nostre nonne, anche la presenza di insetti può dare molto fastidio specie in cucina.

Proprio in questa parte della nostra casa, la presenza di mosche è abbondante, in quanto vengono attirate dagli odori dei cibi e dall’umidità che può crearsi all’interno della cappa della cucina.

Le mosche, riescono a percepire da molti km di distanza l’odore di alcune pietanze e si precipitano nella nostra cucina per posizionarsi sui nostri alimenti oltre che ad essere attratte anche dai rifiuti.

Ultimamente, si sta diffondendo una notizia in cui direttamente dai Paesi Iberici ci consigliano di mettere un sacchetto di plastica trasparente con dell’acqua e delle monete e posizionarle vicino alle manopole dei mobili della nostra cucina.

Secondo questo metodo, le mosche si allontanerebbero a seguito dell’odore di metallo e dalla luce riflettente preferendo altre zone in cui non verranno disturbate da questi problemi.

Il metodo infallibile

Ma esiste un metodo ancora più efficace per eliminare ogni mosca dalla nostra cucina e si può ottenere utilizzando una bottiglia di Coca Cola o qualsiasi altra bottiglia interamente di plastica.

Per prima cosa rimuoviamo la plastica del marchio e tagliamo in due la nostra bottiglia. Successivamente mettiamo a bollire del riso e aspettiamo che questo si scuoci e scoliamo la sua acqua di cottura.

Fatto questo la lasciamo raffreddare e ricopriamo la parte del fondo della bottiglia con un panno nero e dopodiché versiamo al suo interno l’acqua di cottura del riso raffreddato e posizioniamo la bocca della bottiglia verso ingiù.

In questo modo, avremo creato una sorta di trappola che attirerà le mosche e verranno intrappolate all’interno di esse e quindi potremo dire addio alla presenza di questi insetti nelle nostre cucine.

Grazie a questo metodo, possiamo cucinare in tutta libertà e non avremo speso molti soldi in quanto gli ingredienti e i materiali per poter costruire la trappola sono molti economici e reperibili ovunque.

Tra l’altro, la trappola funzionerà nel giro di un’ora e le mosche saranno solo un vecchio ricordo ed eviteranno di avvicinarsi alle finestre delle nostre case.