Metti il sapone in frigo tutta la notte, perché dovresti farlo prima di dormire

Mettere del sapone in frigo per tutta la notte potrebbe risolvere un problema molto diffuso. Ecco quale.

Tutti quanti noi utilizziamo il sapone solido per alcuni motivi diversi ma il più diffuso è per lavarsi le mani o per utilizzarlo per lavare i nostri capi d’abbigliamento e renderli più profumati.

Ma non tutti sanno che determinati tipi di sapone possono risolvere molte soluzioni, come ad esempio il sapone giallo che se sciolto adeguatamente all’interno di dell’acqua calda può levare macchie ostinate.

Sapone: ecco perché è utile metterlo in frigo prima di andare a letto

Inoltre, questo tipo di sapone, utilizzato tantissimo dalle nostre nonne negli anni precedenti e che sta tornando di moda recentemente, rilascia anche un gradevole odore se utilizzato per i nostri capi d’abbigliamento.

Per questo motivo, sia il sapone giallo che quello di Marsiglia, se lasciati in frigo per tutta la notte farebbero risolvere un enorme problema che ogni tanto si forma nel nostro elettrodomestico, ossia quello del cattivo odore.

Questo problema può verificarsi per vari motivi. Uno di questi è per via dell’ostruzione del buco posto in fondo alla parete del frigo che non permette all’aria di passare e quindi crea condensa.

In questo modo, alcuni alimenti potrebbero deteriorarsi e andare a male o addirittura far formare all’interno del nostro frigo alcune muffe che anche una volta rimosse potrebbero dare un cattivo odore.

L’altra causa, quella più comune, è data dall’insieme degli alimenti presenti nel frigo che tendono col tempo a emanare un olezzo molto caratteristico e in commercio troviamo un oggetto, chiamato “uovo” che con delle profumazioni tende ad assorbire il cattivo odore del frigo.

Ma esiste un metodo casalingo che tende a rilasciare un buon odore nel nostro frigo senza andare a danneggiare i nostri cibi se questi sono appositamente richiusi nelle loro confezioni o in alcuni contenitori.

Per farlo basta spezzettare il sapone all’interno di una vaschetta o di una ciotola o ancor meglio in una tazzina di caffè e lasciare i piccoli pezzi per una notte intera all’interno del nostro frigo.

Cosa accade?

Il mattino seguente, una volta aperto il nostro elettrodomestico, sentiremo un buonissimo odore e tutti quelli cattivi invece saranno assorbiti dal nostro sapone che lascerà un’ottima fragranza nel nostro frigo.

Il sapone più consigliato è quello di Marsiglia per via delle sue proprietà e del suo profumo caratteristico ma si possono utilizzare altri tipi di saponi stando attenti a non prediligere quelli troppo profumati che potrebbero intaccare anche i nostri alimenti.

Se invece non si vuole utilizzare il sapone, si può optare nel medesimo modo con del bicarbonato di sodio. Quindi anche questo all’interno di una tazzina di caffè, o altro recipiente, fatto lasciare per una notte intera e se si vuole un profumo caratteristico si può aggiungere qualche goccia di olii essenziali.

In alternativa se non si vuole optare per gli olii essenziali si può aggiungere o del succo di limone o di un altro agrume che rilascia il suo caratteristico odore oppure dell’aceto di vino bianco.

Alcuni invece, aggiungono dell’acqua vanigliata ottenuta con lo scioglimento in acqua calda di essenza di vaniglia oppure sciogliendo dello zucchero a velo vanigliato per avere un’odore più dolce.

Tutti questi metodi sono efficaci per levare dal nostro frigo i cattivi odori e per svegliarsi al mattino aprendo il frigo e godendo di un profumo che ci travolgerà e ci farà cominciare col piede giusto la giornata.

Come già precedentemente citato, in commercio ci sono degli ovetti cattura odore quasi sempre composti da carbone attivo che tende ad assorbire le molecole del cattivo odore e a rilasciare la sua fragranza.

Si possono trovare in tutti i supermercati in più fragranze ed alcuni di questi hanno anche delle forme accattivanti.