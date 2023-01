Metti i chiodi di garofano nell’arancia: risolve un comune problema in casa

Per risolvere un problema molto comune in casa è bene mettere i chiodi di garofano nell’arancia. Ecco perché e come fare.

Pulire la casa e risolvere tutti i problemi che si presentano nell’ambiente domestico non è assolutamente una facile impresa, per questo è importante ricorrere ai validi rimedi naturali. Si tratta di validi trucchetti ecologici, che non comportano l’utilizzo di alcuna sostanza chimica, e non richiedono un esborso significativo di denaro. Uno dei problemi principali è quello di combattere i cattivi odori che si formano in cucina ed in bagno.

Spesso ricorriamo all’utilizzo di prodotti chimici per eliminare definitivamente gli spiacevoli odori, ma non sempre sono la soluzione più efficace per risolvere questo problema comune in casa. Il ricorso a validi rimedi naturali, ecologici e green consente di dire definitivamente addio agli odori che fuoriescono dal bagno o dalla cucina.

Cattivi odori in casa: dove si formano?

La cucina ed il bagno sono i luoghi dove si formano i cattivi odori. La cottura dei cibi, il fritto, l’odore intenso del pesce, dell’aglio, della cipolla, l’odore del brodo e dei sughi sono sgradevoli e possono impregnarsi nei vestiti e nei tessuti. Il cestino della spazzatura è uno degli oggetti dove tendono a formarsi i cattivi odori: briciole, fuoriuscite di liquido e residui di cibo possono accumularsi nel tempo e contribuire alla formazione dei cattivi odori.

Anche il lavandino della cucina è uno dei luoghi dove tende a formarsi la puzza: l’acqua stagnante, i residui di cibo, la schiuma dei detersivi, la polvere, le incrostazioni di calcare, gli olii vegetali, l’acqua della pasta e delle patate contribuiscono ad ostruire i condotti di scarico. Conseguentemente, dal lavandino fuoriesce una puzza terribile che si diffonde in tutto l’ambiente.

Anche il bagno è uno degli ambienti domestici dove tendono a formarsi i cattivi odori. Si pensi, ad esempio, al water, qui si annidano un sacco di colonie di germi e di batteri e l’acqua stagnante viene a contatto con gli escrementi e l’urina. Anche lo scarico della doccia è il luogo dove tendono a formarsi gli odori sgradevoli: qui si formano le incrostazioni di calcare, i residui di sapone, i capelli, le cellule morte della pelle, etc. Come eliminare i cattivi odori che si formano in bagno ed in cucina? Scopriamolo.

Eliminare i cattivi odori: metti i chiodi di garofano nell’arancia

Non sempre i prodotti chimici sono la soluzione più efficace per eliminare i cattivi odori che si formano in casa, soprattutto in bagno ed in cucina. Un rimedio e metodo naturale per profumare l’ambiente domestico è quello di mettere i chiodi di garofano nella buccia dell’arancia. L’unione dell’aroma dei chiodi di garofano con quello intenso della buccia dell’agrume darà vita ad un profumo duraturo e gradevolissimo.

Oltre ad essere un profumatore per l’ambiente domestico, i chiodi di garofano nella buccia d’arancia sono un ottimo modo naturale per decorare l’ambiente con creatività. L’arancia ed i chiodi di garofano sono due ingredienti naturali, ecologici e assolutamente green che possono essere reperiti facilmente nella nostra dispensa.