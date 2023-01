Metti a bollire mela e rosmarino, cosa succede a distanza di soli 15 minuti

Mela e rosmarino, mettili a bollire insieme e scopri che cosa succede: in 15 minuti cambia tutto. Mai provato questo metodo? Se la risposta è no, siamo sicuri che rimarrai anche tu senza parole.

Metti a bollire mela e rosmarino. Il risultato ti sorprenderà. Ecco perché così tante persone stanno mettendo in pratica questa straordinaria tecnica.

Mela e rosmarino, tutte le proprietà

La natura mette a disposizione dell’uomo tanti Elisir che spesso sottovalutiamo. Per esempio, conosci le proprietà straordinarie delle mele e del rosmarino? Probabilmente alcune ti sembreranno curiose o particolari ma davvero questo frutto e questa erba aromatica sono capaci di fare tanto per te e per il tuo organismo.

Cominciamo a parlare delle mele. Come dice il detto? “Una mela al giorno toglie il medico di torno” e non potrebbe essere più vero. Questo frutto primitivo presenta tanti benefici per l’organismo.

Aiuta, per esempio, la digestione, a mantenere in salute il sistema cardiovascolare ed è anche un ottimo antinfiammatorio naturale. Ricche di flavonoidi e polifenoli, questo frutto è una ottima fonte di vitamine del gruppo B, di calcio, potassio e fosforo.

Per quanto riguarda invece il rosmarino, questa pianta aromatica non ha soltanto un odore bellissimo ma anche delle proprietà medicinali davvero benefiche per il nostro organismo. Per esempio, è un ottimo antinfiammatorio naturale, un battericida e un fungicida. Aiuta proprio come le mele nella fase della digestione e agisce come antispasmodico.

Conoscevi le proprietà di questi due ingredienti? Se la risposta è no, preparati a qualcosa di ancora più straordinario. Ecco che cosa succede se metti a bollire insieme mela e rosmarino.

Il trucchetto della bollitura: ecco cosa succede

Prova anche tu a mettere a bollire insieme mele e rosmarino e vedere che cosa succede. Il risultato ti sorprenderà: a distanza di 15 minuti potresti vedere dei cambiamenti importanti nel tuo organismo. Con questo procedimento, andrai a realizzare una tisana dalle proprietà straordinarie per il tuo corpo.

Crearla è davvero molto semplice: prendi una mela, la sbucci e la tagli a tocchetti. Pulisci poi le foglie di rosmarino e unisci i due ingredienti in una teiera piena di acqua portata a ebollizione. Lascia raffreddare, dopodiché versa il liquido in una tazza e inizia a bere.

A distanza di 15 minuti ti succederà qualcosa di incredibile: il tuo sistema digestivo migliorerà notevolmente. Ebbene sì, le proprietà combinate di questi due elementi sono un toccasana per la tua salute.

Entrambi, per esempio, aiutano il sistema immunitario a diventare più forte ma anche a combattere la ipertensione e a controllare glicemia e colesterolo. Ma non è tutto. Le mele, che sono ricche di acido malico e tartarico, facilitano la digestione degli alimenti ad alto contenuto di grassi.

Invece il rosmarino facilita la distensione addominale e conferisce anche una sensazione di pienezza e mancanza di appetito, perfetta soprattutto se sei a dieta. Le proprietà antibatteriche del rosmarino unite poi alle proprietà antinfiammatorie della mela, aiutano a proteggere il corpo dalle infezioni e a eliminare le tossine.

Entrambi gli ingredienti, poi favoriscono la espulsione dei liquidi. Questa tisana si presenta dunque come un ottimo diuretico o drenante. Il consiglio degli esperti è di consumare questa tisana calda, regolarmente, per migliorare il sistema digestivo.

Realizzarla è semplicissima e i benefici che ne ricaverai sono tantissimi. Mela e rosmarino si prendono cura non soltanto del nostro stomaco ma anche del nostro cuore. Aiutano infatti il sistema cardiovascolare a proteggersi e aiutano anche a combattere ipertensione e glicemia alta.

Le proprietà carminative del rosmarino poi, permettono l’eliminazione dei gas che si accumulano nel tratto digestivo. Alleato della medicina tradizionale, i benefici del rosmarino sono noti fin dai tempi più antichi. Consuma questa tisana alle mele e al rosmarino o al mattino presto a stomaco vuoto o prima di andare a dormire: il tuo corpo ti ringrazierà.