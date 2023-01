Metti 3 noci nel freezer, quel che avviene a distanza di 5 minuti è sorprendente

Sapevi che mettere 3 noci nel freezer ha tanti vantaggi? Magari non lo hai mai saputo prima, ma ti sarà di grande aiuto questo semplice trucco e vedrai che lo farai sempre. Scopriamo a cosa serve mettere per 5 minuti le noci nel freezer!

Le noci sono appartengono alla categoria della frutta secca, sono molto apprezzate e piacciono a grandi e piccini. E’ usanza metterle sulla tavola nel periodo delle feste e infatti tanti non rinunciano a questo frutto sia perché è gustoso sia perché fa bene alla salute.

Infatti, le noci hanno un elevato contenuto di acidi grassi omega-3, in particolare di acido alfa-linolenico, il più importante della categoria degli acidi omega-3. Bisogna sfatare il mito secondo il quale le noci fanno ingrassare perché non è affatto vero, basta consumarne una quantità corretta e possono solo assicurare enormi vantaggi al metabolismo e al sistema immunitario.

Come sostiene anche l’OMS, la frutta secca non deve mai mancare in una dieta quotidiana sana ed equilibrata e le noci sono ideali da consumare quotidianamente. Scopriamo cosa contengono le noci e come eseguire il metodo del freezer!

Benefici delle noci

Oltre che contenere acidi grassi omega 3 e omega 6, fondamentali per assicurare massimo benessere all’apparato cardiocircolatorio, le noci, come del resto la frutta secca in generale, prevengono le infiammazioni dell’organismo e combattono con efficacia l’innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Ricche di proteine vegetali, contengono anche tanti sali minerali come potassio, rame, ferro, zinco, manganese, calcio, selenio, fosforo e potassio.

Per questo motivo, chi sceglie di seguire un’alimentazione vegetariana farebbe bene a mangiarne a sufficienza, in quanto garantiscono anche una migliore integrazione del ferro, che in genere si assume mangiando carne. Le noci contengono anche tantissime vitamine come quelle del gruppo A, B e K.

Cosa fare quando le noci non si aprono

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di non riuscire a schiacciare delle noci neanche con lo schiaccianoci per via del guscio molto duro e difficile da rompere.

Come fare in questi casi? O rinunci a mangiarle oppure ricorri al metodo del freezer. Probabilmente non lo sai, ma mettere le noci nel freezer è un’ottima idea per renderle più tenere da schiacciare e non avrai mai difficoltà ad aprirle.

Di certo non vorrai lasciar perdere e desideri consumare le noci, quindi segui attentamente cosa fare per avere frutta secca da rompere facilmente, senza spezzare lo schiaccianoci.

Infatti, può capitare che, per un gesto più forte dello strumento sulla noce, può rompersi davvero, senza per giunta togliere il guscio del frutto. Vediamo allora cosa fare per mettere 3 noci nel freezer.

Trucco delle 3 noci nel freezer

Il trucco delle 3 noci nel freezer è facile da eseguire e ti basta metterle nel congelatore, attendere 5 minuti esatti e toglierle per ritrovarle tenere e più facili da rompere. Puoi anche lasciarle nel freezer per 10 minuti, e poi toglierle una volta trascorso il tempo.

In questo modo, non avrai il problema che le noci sembrino dure come delle pietre, tanto da spaccare anche lo schiaccianoci. Ma per quale motivo il freddo del freezer fa diventare morbide le noci?

Semplice, una volta raffreddato, il guscio cambia la sua struttura e rende l’operazione dell’apertura molto più rapida e veloce. La cosa che ti sorprenderà è anche che il gheriglio rimane inalterato e una volta schiacciato il guscio potrai estrarlo senza romperlo.

E allora, se anche tu hai delle noci che non riesci a rompere facilmente, ricorri a questo metodo e vedrai che in un baleno ne aprirai tantissime e potrai offrirle ai tuoi ospiti. Le noci a tavola sono una tira l’altra e ti conviene che ne metti di più nel freezer per poterne sgusciare quantità maggiori, nessuno resisterà al loro buon sapore!