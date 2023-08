Metti 3 foglie di alloro in doccia e goditi i risultati: cosa succede se lo fai

Metti 3 foglie di alloro in doccia e dopo aver fatto questo goditi i risultati. Può succedere davvero qualcosa di inaspettato. Vediamo cosa.

Come probabilmente saprete, l’alloro è una delle piante maggiormente utilizzate nella medicina casalinga, perché ha diverse caratteristiche che la rendono ottimale in molte situazioni. Qui di seguito parleremo di un suo specifico utllizzo.

Metti 3 foglie di alloro in doccia

Come accennato poco fa si parlerà dell’alloro e di cosa si può fare grazie al suo utilizzo.

Qiesto spesso è utilizzato per favorire la diuresi, per stimolare l’appetito e anche per contrastare il gonfiore addominale. Insomma viene utilizzato come un vero e proprio rimedio naturale contro vari malanni che inevitabilmente possono arrivare nella vita di tutti i giorni.

Un altro modo per utilizzare l’alloro è quello di inserirne tre foglie sotto la propria doccia; probabilmente vi starete chiedendo a cosa serva questo. Insomma perché dovremmo fare un’operazione simile in bagno?

In realtà c’è una spiegazione, infatti tale procedura vi permetterà di mantenere il vostro bagno sempre pulito e profumato. Curiosi? Continuate a leggere.

Metti 3 foglie di alloro in doccia: perché utilizzarlo?

L’alloro, sulla base di quanto detto sinora, non è solo una pianta aromatica che permette di dare sapore alle proprie pietanze, ma può essere utilizzata per preparare infusi, tisane e benefici di vario tipo.

Esso, inoltre, può essere utilizzato come se fosse un incenso per ambienti; basterà soltanto bruciare qualche foglia per avere un ambiente molto profumato, ma anche rilassante che vi consentirà di mettervi in contatto con voi stessi.

A tutto questo c’è da aggiungere un altro utilizzo dell’alloro: un metodo che non è molto conosciuto, ma che può fare la differenza nelle vostre case e soprattutto nel vostro bagno. Parliamo di un rimedio che prevede l’inserimento di tre foglie di alloro sotto la doccia.

Probabilmente non vi è mai capitato di fare questo, ma vi consigliamo di iniziare sin da subito, perché può essere una vera e propria rivoluzione. A cosa serve?

Questo metodo permette di avere un bagno sempre profumato riuscendo ad evitare la puzza di umidità e muffa che spesso si sente, soprattutto se si tratta di un bagno senza finestre. Insomma ciò che dovrete fare è semplicemente munirvi di foglie di alloro e metterle nella vostra doccia.

Come possono essere posizionate queste foglie nella doccia

Cosa fare nello specifico? Come posizionare le foglie? Si tratta di una procedura davvero molto semplice ed economica.

Procuratevi le tre foglie, avvolgete una corda attorno e fate un nodo per poi appendere tale corda sull’asta della doccia.

Insomma in una decina di minuti avrete un deodorante super naturale che, per giorni, riuscirà a neutralizzare gli odori del bagno scacciando quelli sgradevoli. Oltre al risparmio economico, che non è irrilevante, tale metodo vi permetterà anche di evitare prodotti chimici che a lungo andare possono causare danni alle vie respiratorie e che possono danneggiare i materiali del vostro bagno.

Grazie a questo metodo, invece, sarà l’alloro a sprigionare tutta la sua fragranza a contatto con il calore e all’umidità della doccia stessa.

Importante è scegliere delle piante di alloro specifiche, ossia quelle con delle foglie belle verdi che tecnicamente si chiamano “salsa all’alloro”; sono quelle che hanno anche un profumo più forte quindi ideali per il bagno.