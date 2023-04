Metti 2 fette di cetriolo nella vaschetta della lavatrice: risparmi a fine mese

By

Il trucco che stiamo per descriverti ti lascerà di stucco. Di cosa si tratta? Mettere due fettine di cetriolo nella vaschetta della lavatrice. Vediamo di cosa si tratta.

Il cetriolo ha svariate proprietà e alcune di queste funzionano bene anche in uno degli elettrodomestici che usiamo di più in casa: la lavatrice.

Cetriolo in lavatrice: le proprietà

Il cetriolo è un ortaggio che possiede innumerevoli proprietà, tanto che può essere usato persino in lavatrice. Presente a tavola, soprattutto per realizzare fresche insalate estive, il cetriolo disseta, rinfresca e reidrata senza dare calorie in eccesso all’organismo. Si tratta, infatti, di un alimento dall’alto potere saziante con un bassissimo apporto calorico. Insomma, una bontà e un portento.

Tra le sue proprietà, però, ce n’è anche una che esula dalla tavola. Ad esempio, grazie al suo odore acre, il cetriolo può allontanare lumache ed altri parassiti dagli ortaggi che crescono nell’orto domestico. Basterà un cetriolo intero, da dividere in quattro parti.

Gli usi non sono finiti qui. Basti pensare che, se il cetriolo viene conservato in frigorifero diventa freddo abbastanza da avere un alto potere decongestionante. Tagliato a fette, può essere passato sulle ustioni da sole. Allo stesso modo, può essere applicato sulle borse sotto gli occhi, come impacco rilassante di bellezza.

Il cetriolo ha un grande potere contro il calcare. Lo sapevano bene le nostre nonne che lo utilizzavano strusciandolo sopra il piano cottura, per far splendere fuochi e fornelli.

Il cetriolo può essere utilizzato con l’ausilio di un panno, da passare su tutta la superficie piena di calcare. A questo punto, bisognerà lasciare agire per qualche minuto e, con un altro panno pulito, passare sulla superficie per vederla splendere a nuova vita. Sono necessari dieci minuti su acciaio, metallo, fornelli e rubinetteria in generale.

Come fare?

Oltre a rimuovere il calcare dai sanitari e dal piano cottura o lavello, il cetriolo può farlo anche dalla lavatrice. Si sa quanto sia importante evitare che il calcare si depositi in lavatrice. Esistono, infatti, dei prodotti specifici, che dovrebbero essere utilizzati ad ogni lavaggio, per evitare che il calcare si depositi. In caso ciò avvenga, infatti, alla lunga, la lavatrice potrebbe danneggiarsi e richiedere l’intervento di un tecnico specializzato o, alla peggio, la sostituzione dell’elettrodomestico. Il calcare si può generare a causa dell’acqua di casa troppo dura.

Per fortuna, si possono risparmiare sia i soldi dei prodotti chimici sia quelli del tecnico specializzato da chiamare in extremis, utilizzando in lavatrice ad ogni lavaggio delle fette di cetriolo nel cassettino, insieme al detersivo.

Dopo aver provato questo metodo economico ed efficace non ne potrai fare più a meno e ci ringrazierai per gli effetti ottenuti oltre che per i soldi risparmiati nel lungo periodo.