Metti 1 spugna nelle piante che hai in casa, cosa accadrà poco dopo: inaspettato

Quando gli scarti domestici ritornano utilissimi

Quante volte ti sarai ritrovato con i cosiddetti scarti domestici, ovvero oggetti inutilizzati presenti nella tua casa che vuoi regalare o buttare via? Prima di sbarazzartene, sappi che qualsiasi cosa tu possiedi, anche di vecchio o di usurato, può tornarti estremamente utile.

Prendi in considerazione, per esempio, la classica spugnetta con cui si lavano i piatti della cucina. Sai che può essere utilissima per le tue piante? Aspetta prima di gettarla, non immagini quanto possa servirti.

Ti starai sicuramente chiedendo: ma che cosa posso mai farci con una spugnetta vecchia e usurata? Ti diciamo solamente che questo oggetto sarà in grado di donare nuova vita alle tue piante.

In tantissimi, anche i meno esperti di floricoltura, stanno provando questa tecnica che si rivela super efficace. Parola di esperti pollici verdi. Pronto a scoprire che cosa succede se metti una spugnetta nelle piante? Il risultato è straordinario e ti lascerà senza parole.

Spugnetta nella pianta: ecco che cosa succede

Forse non lo sai, ma gli esperti pollici verdi si servono di questo semplice accessorio da cucina per tre tecniche che si riveleranno estremamente utili per le tue piante. Te li elenchiamo subito.

Primo metodo. La prima cosa che devi fare è procurarti una spugnetta da cucina, vecchia o nuova che sia, non ha importanza. Tagliala in tanti pezzettini e mettili da parte. Dopo aver fatto questo passaggio, prendi un vaso bucherellato e crea uno strato drenante semplicemente mettendo all’interno di esso i pezzi di spugna che hai precedentemente tagliato.

Aggiungi poi un substrato di terreno e inizia a piantare il tuo fiore normalmente: questa è una tecnica molto interessante perché le spugne sul fondo del vaso assorbono l’acqua e in questo modo la tua pianta non rimarrà mai a secco dato il tuo accessorio di cucina rilascerà la giusta quantità di acqua ad ogni substrato.

In questo modo potrai dunque innaffiare anche meno la tua pianta perché il suo terreno sarà sempre umido. Secondo metodo. Metti sempre sul fondo della tua pianta i pezzettini di spugna tagliati e versa il fertilizzante, ove necessario, per garantirne la crescita o la fioritura.

Con questa tecnica risparmierai tantissimo sul fertilizzante in quanto la presenza della spugna finirà per assorbire il prodotto rilasciandolo gradualmente nella tua pianta. Qual è il vantaggio? Non dovrai concimare la tua pianta per lungo tempo.

Terzo metodo. Prendi un’altra spugna da cucina e fai in mezzo un piccolo taglietto all’interno del quale metterai dei semi. Bagna poi il tutto con un po’ di acqua. Con questa tecnica avrai posto le basi per dare vita ad una piantina particolare che dovrai trapiantare quando ovviamente sarà il momento.

Tu conoscevi queste tre tecniche? Le utilizzerai per le tue piante? Hai visto come un semplice accessorio da cucina può diventare super utile e preziosissimo per i tuoi piccoli gioielli verdi?