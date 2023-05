Metti 1 palloncino nel WC e guarda cosa succede pochi minuti dopo: inatteso

Metti 1 palloncino nel WC: facendo questo potrai notare qualcosa di davvero inaspettato. Ecco i dettagi qui di seguito.

Un metodo casalingo semplice e sorprendente quello del palloncino da utilizzare nel vostro bagno. Ma a cosa serve esattamente? Continuate a leggere e lo scoprirete! Si parla sicuramente di un rimedio economico e di grande efficacia. Vi basterà aspettare per una manciata di minuti per avere un risultato che vi lascerà a bocca aperta. Quello che c’è da sapere proprio in questo articolo e quindi nelle prossime righe.

Metti 1 palloncino nel WC: il rimedio casalingo per il vostro bagno

Metti 1 palloncino nel WC: cosa serve per attuare questo metodo eccellente

Come prima cosa vi serviranno dei semplici palloncini che solitamente hanno in casa tutti coloro che hanno dei bambini.

L’unico aspetto da considerare maggiormente è quello di propendere per semplici palloncini gonfiabili, ma di quei modelli più resistenti.

A questo punto dovrete provvedere a gonfiare uno di questi palloncini.

Nel momento in cui si fa quest’operazione che non comporta alcuna difficoltà, si dovrà stare attenti a non gonfiarlo eccessivamente.

Si raccomanda ciò in quanto il palloncino non dovrà risultare troppo grande.

Le fasi secondarie: ecco cosa bisogna sapere

Ora dovrete provvedere a chiudere perfettamente il vostro palloncino. Questo potrete farlo grazie all’aiuto di un pratico cordoncino, che utilizzerete proprio per legare bene la base del palloncino per non far fuoriuscire l’aria posta all’interno.

In questo caso il nodo deve risultare sicuro e di estrema affidabilità. Pertanto è importante fargli fare diversi giri intorno alla chiusura del palloncino, per mantenere bene la presa. In questo modo non si andrà ad allentare, quando andrete a usarlo per lo scopo primario di questo metodo.

Una volta eseguito questo passaggio, non dovrete tagliare la corda rimanente, ovvero l’estremità della corda. Difatti più sarà lunga e migliore sarà l’esito finale.

Adesso si passerà alla preparazione di una soluzione di tipo detergente.

Dovrete prendere 400 millilitri di un semplice aceto bianco, che si trova in tutte le cucine.

A questo composto bisognerà poi aggiungere un cucchiaio di detersivo per i piatti. Mescolare perfettamente il composto liquido, per far amalgamare bene.

Ora si dovrà prendere un pezzo di nastro adesivo e incollarlo sopra al palloncino.

Ecco dunque giunto il momento di inserire il palloncino nel vostro wc.

Il palloncino deve avere una grandezza adeguata all’apertura del water, in modo tale da bloccarla completamente quando si va a schiacciare bene nello scarico.

A cosa serve il palloncino: ecco la risposta

La corda pendente legata alla chiusura del palloncino dovrà essere abbastanza lunga da pendere liberamente fuori dal wc.

Adesso potrete continuare versando dentro al gabinetto la soluzione liquida creata prima, con l’aceto e il detersivo per i piatti.

Assicurarsi che il palloncino sia posizionato bene, bloccando lo scarico.

Ora tutti quegli accumuli di ruggine, acqua dura e di batteri presenti sotto il bordo del water rappresentano di sicuro dei problemi non semplici da eliminare.

Prendete un secchio colmo d’acqua calda e versatela nel wc riempiendolo così fino alla cima.

Nel caso aggiungere altro aceto e lasciare così per 3 ore.

Dopo un po’ potrete pulire l’interno con l’apposita spazzola e le impurità presenti si toglieranno senza alcuna difficoltà.

Infine basterà tirare delicatamente la corda per togliere il palloncino e andate a bucare il punto dove c’era il nastro adesivo. Così il palloncino si sgonfierà lentamente. Ora il vostro water risulterà completamente pulito e igienizzato!

Avete compreso a cosa serve, dunque, il palloncino nel water? Grazie a questo metodo potrete avere un water come non lo avete mai avuto e tutto grazie a questi passaggi che bisogna seguire alla lettera, per avere i risultati appena citati.

Dunque non vi resta che provare questo metodo casalingo che sicuramente vi farà vedere dei belli risultati e il vostro wc non potrà che ringraziarvi. Come si dice in questi casi, provare per credere.