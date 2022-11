Metti 1 cucchiaino nelle orchidee: mai avute così tanto sane e rigogliose

Per far tornare le nostre orchidee sane e rigogliose basta l’utilizzo di un ingrediente. Ecco di quale si tratta.

Da tantissimi secoli, gli essere umani, si avvalgono delle bellezze presenti in natura per decorare i propri giardini e i propri balconi per godere di quello che Madre Natura mette a disposizione.

Non tutti però sono dei pollici verdi e quindi si tende a preferire alcune piante che non hanno bisogno di tante cure e tra queste ci sono le piante grasse che grazie al loro fogliame tendono anche ad assorbire umidità.

Orchidee: ecco l’ingrediente che le rende stupende

Inoltre, è molto utile anche per il pianeta avere in casa e nei nostri balconi alcune piante che tendono a formare dei fiori che potrebbe favorire l’impollinazione di alcuni insetti che potrebbero farci visita.

Infatti, avere della lavanda o altri tipi di fiori sui nostri balconi, aiuterà alcuni insetti, tra cui le api, che sono molto utili ai fini della salute del pianeta, a riposare e a impollinare alcune piante e fiori.

Per questo, è importante far si che le nostre piante e i nostri fiori siano sempre vivi e che possano essere rigogliosi in ogni momento dell’anno prendendosene cura e dedicando loro del tempo.

Tra le piante e i fiori più comunemente acquistati e tenuti in casa ci sono le orchidee, che non sono altre che piante monocotiledoni di cui alcune sono in grado di assorbire l’acqua presente nell’ambiente e sopravvivere nutrendosi anche di sostanze in decomposizione.

I loro fiori sono bellissimi, dai colori più vari e dalle svariate forme a seconda della specie e per far si che non muoia mai, questa pianta va annaffiata, secondo gli esperti, nelle prime ore del mattino.

Alcuni consigliano di tenere immerso il vaso di orchidee per un massimo di 10 minuti in secchio d’acqua in modo che per una settimana stiano bene trattenendo l’acqua in eccesso nelle loro radici senza bisogno di essere annaffiate.

Come utilizzarlo al meglio

Spesso però, una volta potate non è molto facile farle rifiorire ma esiste un’ingrediente che funziona da fertilizzante che è spesso usato dai vivaisti e dalle casalinghe per rinvigorire i fiori.

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio. In particolar modo inserendo un cucchiaino di questo ingrediente in un litro di acqua avremo una miscela utile da spruzzare almeno una volta al giorno sulla pianta dopo la sua deflorazione.

Inoltre, questo ingrediente, agirà come fertilizzante e quindi la frequenza giusta è quella di 3 o 4 volte dopo la sua potatura e rispetto a tutti gli altri fertilizzanti la sua naturalezza sarà del 100%.

Va però detto, che non bisogna esagerare con l’utilizzo di questa miscela e non va mai usata quando la pianta sta per sbocciare o quando c’è la presenza di un fiore, altrimenti gli effetti saranno diversi.

Inoltre, il bicarbonato di sodio, fornisce, alla pianta, sodio e carbonio, elementi fondamentali per la sua sopravvivenza e quindi potrà vivere più a lungo del solito grazie anche al riequilibro del PH presente tra la stanza e l’acqua utilizzata.

Non resta quindi che armarsi di questo ingrediente per far si che le nostre orchidee nascono forti e rigorose.