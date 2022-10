“Metteteli in vendita”, Re Carlo: l’ultimo sfregio a mamma Elisabetta

Re Carlo III lascia i suoi sudditi senza parole: vuole disfarsene. Ecco l’ultimo sgarbo fatto a mamma Elisabetta. Il monarca ha deciso di metterli in vendita.

Nessuno può più fermare la volontà del nuovo sovrano di Inghilterra. Re Carlo ha deciso di farlo per davvero. Che delusione per tutti, la Regina Elisabetta, nell’aldilà, sarà arrabbiatissima.

Re Carlo lascia tutti di sasso

È salito da poco più di un mese sul trono inglese, eppure Carlo III sta già facendo parlare di sé e non sempre in chiave positiva. Da quando è morta la Regina Elisabetta che ha regnato sull’Inghilterra per 70 anni, instaurando un clima di pace e di serenità con le altre nazioni ma soprattutto facendo crescere politicamente, economicamente e socialmente il Regno Unito, restituendo all’Inghilterra i fasti di un tempo, Carlo sembra che si stia muovendo nella direzione opposta.

Non sono felicissimi i sudditi, al momento, del suo operato. Diverse scelte, tra l’altro alcune anche impopolari, assunte dal nuovo Re fanno tanto chiacchierare. Proprio dal Regno Unito arriva una notizia che lascia sconvolti ancora di più i sudditi del mondo.

Il marito di Camilla Parker ha deciso di fare davvero questa cosa, di vendere tutto. Che sfregio alla Regina Elisabetta che si starà rivoltando sicuramente nella tomba per la decisione del figlio ingrato.

Il sovrano li mette in vendita: offesa pubblica a Queen Elizabeth

Carlo III lascia tutti a bocca aperta. Il nuovo sovrano d’Inghilterra ha preso una decisione drastica che fa storcere il naso ai sudditi del Regno Unito. Lo sfregio fatto a mamma Elisabetta è imperdonabile. Sapete che cosa ha deciso il nuovo Re? Di vendere gli adorati cavalli della compianta monarca.

Tutti sono al corrente della passione per gli equini della Regina Elisabetta che ha amato fin da piccolina i cavalli dedicandosi all’equitazione non solo come hobby e passione ma proprio come sport. Elisabetta ha gareggiato, è stata fantina e ha vinto anche numerose competizioni.

Ci sono anche alcuni aneddoti riguardo l’amore di Elisabetta per i cavalli. Si è raccontato in varie biografie scritte da biografi ufficiali di corte, che nei suoi momenti peggiori, quelli di crisi familiari, coniugali, politiche e sociali, niente faceva sentire meglio Elisabetta che fare una passeggiata a cavallo.

Re Carlo ha deciso di infangare così la memoria di sua mamma vendendo i suoi adorati cavalli. 12 saranno gli equini di Elisabetta II che verranno ceduti e tra di loro ci sono Just Fine e Love Affairs. Quest’ultimo ha salutato a suo modo la Regina Elisabetta vincendo per lei una gara a Goodwood solo due giorni prima che la famosa monarca esalasse il suo ultimo respiro.

I cavalli che Carlo ha intenzione di vendere li ha ricevuti in eredità da sua madre, essi sono stati inseriti nel testamento stilato dalla Regina Elisabetta prima di morire. Il nuovo monarca non ha intenzione però di tenerli tutti ed ecco che 12 saranno dunque venduti a Newmarket’s Tattersalls.

Il nuovo sovrano fa infuriare i sudditi

Prima di abbandonare la vita terrena, Queen Elizabeth aveva ben 37 cavalli. Secondo quanto affermato però da una fonte che lavora alla scuderia reale di Sandringham, nel Norfolk, con la sua morte finirà anche la cosiddetta operazione di allevamento che per anni ha tenuto impegnata la ormai defunta sovrana.

Sempre questa fonte ha rilasciato un’intervista al Daily Mail dichiarando che il Royal Stud Estate, la società che si occupa di allevare i cavalli purosangue da corsa, fondata nel 1886 da Re Edoardo, finirà per diventare nel giro di 3 anni solo un museo.

I cavalli di Elisabetta ora sono all’asta. Questa notizia ha scosso gli animi dei sudditi inglesi che hanno sempre apprezzato la passione per gli animali della Regina Elisabetta, grande appassionata non soltanto di cavalli ma pure di cani.

La vendita dei 12 cavalli più amati dalla sovrana, è un colpo al cuore per il Regno Unito. Questa decisione di Re Carlo, davvero impopolare, non gli fa guadagnare punti. Voci dicono che reclami e polemiche dei sudditi inglesi siano già arrivate alle orecchie del sovrano che ha voluto rassicurare il suo popolo affermando che la famiglia reale continuerà a mantenere i contatti con il Royal Ascot e che lui stesso si occuperà di altri 60 cavalli da corsa che sono di sua proprietà.