Meteo: weekend di sole e clima piacevole

Meteo, si sono definitivamente allontanate le ultime note instabili che anche ieri hanno provocato qualche rovescio sulle regioni del Sud. Splende il sole al Nord e sul versante tirrenico che, invece, sono già sotto la presenza di un nuovo campo di alta pressione con tempo piacevole, stabile e temperature che gradualmente aumentano ad iniziare dai valori diurni.

Una situazione che troverà riscontro per tutta la prima decade di questo mese che avrà chiare caratteristiche estive con poche e localizzate precipitazioni per lo più nelle ore del pomeriggio sulle aree montane, cielo quasi ovunque sereno ed anche temperature sopra la media del periodo.

Analisi meteo

Le temperature pressoché estive, faranno un inaspettato ritorno dai primi giorni di Settembre, malgrado il calendario meteorologico che segna l’inizio dell’Autunno proprio nella giornata di oggi. Tra ieri e oggi, il sistema ciclonico si è mosso ulteriormente verso levante e ha ceduto il posto al rafforzamento della pressione atmosferica proveniente dall’area delle Azzorre.

La situazione meteorologica tenderà ultimamente a stabilizzarsi in Italia, a parte alcune piccole perturbazioni insignificanti, e le temperature inizieranno gradualmente a salire. Questo ritorno del clima soleggiato segnerà l’inizio di un primo fine settimana di settembre caratterizzato da un’atmosfera tipicamente estiva, con l’arrivo di correnti calde africane legate all’avvicinamento di una depressione ciclonica verso la Penisola Iberica.

Meteo, farà sempre più caldo nella prossima settimana

L’incremento termico sarà più evidente nelle due Isole Principali, con punte massime che potrebbero raggiungere anche i 35 gradi. L’aria calda proveniente dall’Africa sembra destinata a intensificarsi nei primi giorni della prossima settimana, quando le temperature aumenteranno nuovamente in tutta Italia.

Questo scenario sarà caratterizzato principalmente da condizioni di cielo sereno, fatta eccezione per qualche possibile temporale nel Nord Italia, soprattutto nelle zone alpine e prealpine.

Settembre e il caldo

Le ondate di caldo nel mese di settembre non sono state affatto rare. Tra le più rilevanti, sicuramente, quella del 2006: molte aree dell’Europa hanno affrontato episodi di calore eccezionalmente intensi. In molte regioni, tra cui la Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, sono state raggiunte temperature senza precedenti. In alcune zone, le temperature hanno superato soglie di 40°C, portando a sfide significative per la salute pubblica e situazioni di emergenza.

Particolarmente caldo, anche il mese di settembre del 2016. In questa occasione, vastissime nazioni dell’Europa centrale hanno affrontato condizioni meteorologiche insolitamente calde. Paesi come Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Germania hanno riportato temperature ben superiori alle medie stagionali, con punte di calore che hanno raggiunto e superato i 30°C. I valori raggiunti in questi Paesi furono davvero molto rilevanti considerando che lo scarto rispetto alla media fu, in qualche situazione, anche nell’ordine di 15-18 gradi superiore.

Il caldo negli Usa

Negli Stati Uniti, il Settembre più rilevante rispetto al tema trattato fu quello del 1980. Ad esempio, alcune zone del Midwest e della East Coast raggiunsero temperature così elevate che furono molteplici i valori superiori i 35°

Settembre 2015 nel Medio Oriente

Il settembre del 2015, sarà sicuramente ricordato nelle Regioni del Medio Oriente. In Iraq, Iran e Arabia Saudita, il periodo di caldo intenso fu particolarmente prolungato con picchi che, in alcuni territorio, raggiungere ed in qualche caso superarono i 40° con molti disagi anche alla popolazione.

Meteo cosa ci attende nel weekend

Abbiamo preannunciato come il caldo tornerà ad essere protagonista del Mediterraneo e dell’Italia. Un caldo che, inizialmente, sarà piacevole con valori termici che nel weekend in arrivo si porteranno ovunque tra i 25 e i 31 gradi. Insomma, valori giornalieri, gradevoli ed accompagnati da un basso tasso di umidità.

Le precipitazioni risulteranno isolate e relative esclusivamente alle ore del pomeriggio sui rilievi montuosi.

Previsioni meteo in dettaglio

Nel corso della giornata di oggi, Venerdì inizio dell’autunno meteorologico, ci saranno momenti di alternanza tra schiarite e annuvolamenti sulle regioni settentrionali, con la possibilità di brevi episodi di piogge locali e rovesci, soprattutto sulle zone montuose.

Durante la serata, si osserverà un incremento delle nubi nella parte nord-ovest. Nel resto del paese, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e soleggiate.

Meteo di domani

Domani, ci aspettiamo un aumento delle nubi in Val d’Aosta ad iniziare dal settore più occidentale. Un aumento della copertura nuvolosa è attesa anche in Piemonte con la possibilità di rovesci e temporali locali. Sul resto delle regioni del nord, il cielo sarà leggermente nuvoloso o velato, eccezion fatta per alcune aree limitrofe alle Alpi e Prealpi, dove potrebbero verificarsi leggeri annuvolamenti. Nel centro-sud, si prevede il passaggio di nubi di media-altezza, con qualche annuvolamento più consistente lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio, ma in un contesto generalmente asciutto.

Tendenza per domenica e inizio della nuova settimana

Sia la giornata di domenica che quella di lunedì si caratterizzeranno per un aumento di velature che potrebbero risultare localmente anche più dense. I settori più esposti alle velature saranno quelli occidentali ed anche le aree costiere specie nelle prime ore del mattino.

Meglio sui rilievi interni dell’Adriatico con soleggiamento piuttosto esteso, venti deboli, mare poco mosso e temperature estive e gradevoli. Da segnalare la possibilità, lungo l’arco alpino di addensamenti più consistenti, con la possibilità di brevi rovesci limitati alle zone montuose di confine.

Nuova settimana

La nuova settimana mostrerà connotati tipicamente estivi. A livello barico avremo l’espansione da ovest verso est dell’anticiclone che, poi, tra martedì e giovedì, sarà accompagnato da masse d’aria molto calde per il periodo.

La pressione, nel contempo, continuerà ad aumentare limitando al minimo eventuale instabilità pomeridiana. Una fase, quella dell’alta pressione africana che ci accompagnerà, salvo colpi di scena, per tutta la settimana regalandoci anche il sapore delle giornate di un’estate 2023 che, oramai, volge definitivamente a termine.