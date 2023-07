Meteo, ultime 48 ore di caldo record: arriva la svolta

Nella giornata odierna, al Nord, ci aspettano dei temporali già al primo mattino nelle regioni del Nord Piemonte e Valle d’Aosta, i quali si estenderanno rapidamente durante la mattina alle pianure piemontesi. Da ovest, i fenomeni si propagheranno verso il resto del settore alpino e prealpino, raggiungendo significative estensioni serali nelle pianure più settentrionali di Lombardia e Veneto, nonché nel Friuli-Venezia Giulia, per poi attenuarsi sulla Valle d’Aosta. Inizialmente, ci saranno poche nubi sul resto del Nord , ma gradualmente aumenteranno da ovest con temporali isolati associati nel pomeriggio, interessando la Liguria e l’Emilia-Romagna centro-occidentale .

Centro e Sardegna: in Sardegna prevalenza di tempo stabile, ma avremo una moderata nuvolosità medio-alta in transito serale nel settore nord dell’isola. Invece, l’Umbria e le Marche saranno poco o parzialmente nuvolose a causa di nubi medio-alte, mentre Lazio e Abruzzo godranno prevalentemente di un cielo sereno. In Toscana, inizialmente ci saranno poche nubi sparse, ma aumenteranno gradualmente dalla tarda mattina con possibilità di isolati rovesci o temporali associati nel pomeriggio, principalmente nel settore nord della regione.

Sud e Sicilia: durante il giorno, il cielo sarà generalmente sereno, mentre durante la notte sarà stellato.

Temporali, venti e mari

Le temperature minime aumenteranno nel Nord e in Sardegna, nel centro della penisola, nel nord della Sicilia, nel Molise e nella Campania, rimanendo stazionarie nel resto della Sicilia e in Puglia, Basilicata e Calabria. Le massime rimarranno stabili sulla Liguria di ponente, sulla Sicilia meridionale e sulla Calabria jonica, diminuiranno in Valle d’Aosta, Piemonte e Basilicata jonica e aumenteranno nel resto d’Italia.

Venti: i venti saranno deboli a localmente moderati in Sardegna, nel centro-sud della penisola e nell’ovest della Sicilia. Nel resto dell’isola saranno mediamente deboli e variabili.

Al nord, soffieranno deboli da sud o dai quadranti orientali. Sulle regioni appenniniche della Liguria, dell’Emilia-Romagna, della Toscana, dell’Umbria e delle Marche ci saranno raffiche decise da sud-ovest.

Mari: i mari saranno mossi nel mare e canale di Sardegna, nello stretto di Sicilia e nel Tirreno sud-occidentale. Negli altri mari, il moto ondoso aumenterà, ad eccezione dello Ionio.

Martedì 25 luglio 2023

Si prevedono rovesci e temporali sparsi dal tardo mattino sulle Alpi e le Prealpi, estendendosi nel pomeriggio alla maggior parte della pianura padana, alle coste friulane, venete e al nord-est dell’Emilia-Romagna, con fenomeni locali durante le ore centrali anche sulla Liguria, il nord della Toscana e l’Appennino emiliano-romagnolo. La situazione migliorerà nelle regioni nord-occidentali durante la serata. La Sicilia e il sud della penisola avranno cielo sereno, mentre sulla Sardegna e il resto del centro il cielo sarà debolmente velato.

Mercoledì 26 luglio 2023

La giornata sarà caratterizzata da una debole instabilità con brevi rovesci e temporali locali fino al tardo pomeriggio/sera nelle regioni nord-orientali e su tutte le regioni affacciate sull’Adriatico. Il resto d’Italia rimarrà stabile e ben soleggiato.

Giovedì 27 luglio 2023 e Venerdì 28 luglio 2023:

Entrambi i giorni si prevede prevalentemente stabili e ben soleggiati. Tuttavia, venerdì, nel pomeriggio e fino alla prima serata, sono previsti isolati temporali sul settore alpino.