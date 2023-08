Meteo, torna l’autunno in Italia: freddo e grandine colpiranno tutte queste regioni

Previsioni meteo, torna l’autunno in Italia. Tutte queste regioni saranno colpite da freddo e grandine. Ecco cosa accadrà a breve.

Le previsioni meteorologiche continuano ad essere sorprendenti anche per gli esperti del tempo. Dopo settimane bollenti ritorna il maltempo. Arrivano freddo e grandine in queste regioni dello Stivale.

Previsioni meteo, torna l’autunno in Italia

Dopo mesi di calore rovente sta per cambiare il quadro climatico del nostro Paese: torna l’autunno in Italia. Gli esperti del tempo parlano di un colpo di coda dell’estate in anticipo con freddo e grandine che colpiranno soprattutto alcune regioni dello Stivale.

Le alte temperature che ormai da settimane accompagnano la quotidianità degli italiani, sono diventate intollerabili e pericolose non solo per la nostra salute ma anche per quella dell’ambiente. Abbiamo visto cosa è accaduto per esempio in Sicilia, isola su cui si sono raggiunti i 50 gradi che hanno scatenato roghi e incendi dapprima nella città di Palermo e nelle scorse ore anche nel messinese.

Pure nelle restanti regioni italiane, in particolare in quelle meridionali e centrali, le temperature sono state e continuano ad essere piuttosto alte. Lo scorso fine settimana in Sardegna si sono sfiorati i 46 gradi mentre in Puglia e nel Lazio si sono raggiunti i 42 gradi.

Da qualche ora però il maltempo è tornato a fare capolino e il calore delle ultime ore pare essersi momentaneamente arrestato. Ma non è tutto. Nelle prossime ore, la situazione meteorologica cambia drasticamente in negativo. Ecco un quali regioni arrivano freddo e grandine.

Arrivano freddo e grandine in queste regioni

Agosto potrebbe riservare delle sorprese da un punto di vista climatico. Secondo gli esperti del tempo, tra qualche ora cambia la situazione meteorologica del nostro Stivale con l’arrivo di nubifragi anche violenti al Nord.

A preoccupare i meteorologi una perturbazione attesa sul nostro Paese a partire da giovedì e che porterà fresco in quasi tutti i versanti dello Stivale. Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo e da un crollo delle temperature che diminuiranno anche di 10 gradi.

Dapprima sarà il Nord a vivere una tregua dal caldo intollerabile degli ultimi mesi, poi il fresco arriverà anche al Sud. Nelle regioni settentrionali la situazione climatica è più delicata. Proprio qui arrivano freddo, temporali e addirittura la grandine.

Si parla di una instabilità meteorologica che caratterizzerà tutto il mese di agosto. L’alta pressione subtropicale si alternerà con correnti di aria fredda provenienti dal Nord Europa che già nelle prossime ore raggiungeranno il bacino del Mediterraneo per lasciare poi il posto, a partire da Ferragosto, a una nuova ondata di calore.

Per il momento però prepariamoci ad affrontare il maltempo. Da giovedì i cieli prevalentemente sereni diventeranno nuvolosi, in particolare sulle regioni prealpine e a alpine dove si attendono rovesci lampo anche piuttosto violenti. Un nuovo vortice ciclonico investirà il nostro Paese portando una diminuzione delle temperature in particolare al Nord, in Liguria e nella Valle Padana.

Weekend autunnale: prepariamoci ad aprire gli ombrelli

Nel weekend del 5 e 6 agosto, l’autunno arriva anche nelle altre regioni italiane con un crollo delle temperature anche di 12 gradi. Questa nuova perturbazione attesa in Italia scatenerà temporali intensi, folate di vento e grandinate. A rischio soprattutto i settori alpini, prealpini e la Pianura Padana. Addirittura sulle Alpi venerdì 4 agosto potrebbe cadere anche la neve.

Quanto durerà questa pausa dal caldo torrido? Difficile dirlo secondo gli esperti del tempo. Il ciclone Circe che ha caratterizzato la situazione climatica degli ultimi giorni lascerà a breve il posto ad un anticiclone freddo proveniente dalla Scandinavia che ci terrà compagnia per qualche giorno.

Ma da metà mese la situazione climatica potrebbe ribaltarsi nuovamente con un’altra ondata di calore pronta a farci rimpiangere le temperature fresche che tra qualche ora raggiungeranno il nostro Paese.