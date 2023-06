Meteo: temporali, pioggia e vento. Estate al tappeto

Meteo, tornano i temporali. Nella prossima settimana, l’Italia si troverà ad affrontare una nuova fase di acuta instabilità meteorologica, con un aumento del rischio di piogge anomale su tutto il territorio. Questa situazione potrebbe portare ad un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche in molte regioni del paese.

Un sistema di bassa pressione si avvicinerà all’Italia, portando con sé una serie di impulsi instabili. Questo vortice depressionario sarà responsabile dell’instabilità e del rischio di piogge abbondanti e persistenti su diverse aree.

Le regioni settentrionali potrebbero essere particolarmente colpite da piogge intense e persistenti, con possibili accumuli significativi.

Il settore centrale, specie quelle adriatiche potrebbero essere interessate da temporali localizzati e forti precipitazioni, che potrebbero verificarsi in modo intermittente durante la settimana.

Al sud e insulari potrebbero sperimentare un aumento delle precipitazioni, anche se in misura inferiore rispetto alle regioni settentrionali e centrali.

Meteo, instabilità in aumento: quali conseguenze

L’instabilità meteorologica porta generalmente a un aumento della possibilità di fenomeni come rovesci e temporali. Durante periodi di instabilità atmosferica, l’atmosfera diventa più turbolenta e si verificano fluttuazioni rapide delle condizioni meteorologiche.

I rovesci sono brevi periodi di pioggia intensa e concentrata che possono verificarsi in modo improvviso. Questi fenomeni sono spesso associati a nubi cumuliformi e possono portare a un accumulo rapido di precipitazioni in un breve lasso di tempo.

I temporali sono sistemi atmosferici più complessi, caratterizzati da forti venti, piogge intense, fulmini e tuoni. Durante i temporali, le correnti ascendenti e discendenti all’interno dei cumulonembi favoriscono la formazione di intense precipitazioni e fenomeni meteorologici violenti.

Durante un periodo di instabilità meteorologica, rovesci e temporali possono verificarsi in diverse aree e in diversi momenti. Possono essere localizzati o estendersi su vaste zone geografiche, a seconda delle caratteristiche delle perturbazioni atmosferiche presenti.

Meteo, un vortice freddo nel cuore dell’estate

La prossima settimana, un nucleo freddo di bassa pressione, che si sviluppa principalmente in quota, si muoverà progressivamente verso l’Italia, dando luogo ad un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Questo nucleo freddo già nelle prossime 24-38h e quindi tra lunedì e martedì farà sentire i propri effetti sulle Alpi Orientali e l’Alto Adriatico, influenzando poi gradualmente altre aree del paese.

Con l’arrivo di questo nucleo freddo, si prevede un aumento dell’instabilità atmosferica in tutta l’Italia. Saranno probabili una serie di temporali che avranno origine dalle regioni settentrionali e si estenderanno verso sud. Questi temporali potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.

Verso una bassa pressione afro-mediterranea?

L’aria fresca proveniente da questo vortice, una volta che raggiungerà il Mediterraneo, si mescolerà con l’aria calda e umida presente, creando un mix esplosivo dal punto di vista meteorologico. Ciò potrebbe favorire la formazione di una depressione afro-mediterranea a metà del mese, che potrebbe ulteriormente rafforzare l’atmosfera burrascosa sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, lunedì

Nel corso della giornata, ci saranno molte nubi compatte presenti soprattutto nella zona nord-ovest e in Lombardia, accompagnate da rovesci o temporali diffusi. Anche sulla Sicilia e sulle coste tirreniche della Calabria si osserveranno addensamenti compatti, ma con fenomeni deboli e sparsi. Per il resto del paese, il cielo sarà poco nuvoloso o velato.

A partire dal tardo mattino, si assisterà a un aumento delle nuvole cumuliformi anche sulle Alpi, le Prealpi e nelle regioni tirreniche meridionali, compreso il Lazio. Questo sarà accompagnato da rovesci o temporali sparsi, che si attenueranno nel tardo pomeriggio.

Tendenza per martedì

Il cielo sarà caratterizzato da molte nuvole, sia nel nord-ovest, sulle Alpi e sulle Prealpi, che nel centro-sud dell’Italia. Questa copertura nuvolosa sarà abbondante e potrebbe persino coprire completamente il cielo in alcune aree. Saranno presenti rovesci o temporali diffusi, che si estenderanno su queste regioni. Tuttavia, nel corso del pomeriggio si prevede un’attenuazione di tali fenomeni nelle zone settentrionali del paese.

Altrove, nel resto del paese il cielo sarà poco nuvoloso o velato. Questo significa che le nuvole saranno presenti, ma in una quantità minore rispetto alle altre regioni menzionate in precedenza. Quindi, in queste zone, il cielo sarà in gran parte sgombro e potrebbe esserci una leggera velatura delle nuvole che non coprirà completamente il cielo.

Ulteriore tendenza meteo

Riguardo ai prossimi giorni, attualmente si presenta come un’impresa ardua prevedere con precisione ciò che accadrà. Il destino dipende, in effetti, dalla traiettoria che adotterà il vortice ciclonico. Diversi centri di calcolo indicano una sua direzione verso Nord, portando un inevitabile peggioramento delle condizioni meteorologiche in quella zona.

Altri, invece, suggeriscono un movimento più orientale, indirizzandosi verso i Balcani, con conseguente persistenza delle avverse condizioni atmosferiche, in particolare nelle regioni centrali e meridionali, in particolare nelle zone adriatiche.