Meteo, siccità estrema: fiume Tagliamento in secca

Meteo con assenza di perturbazioni atlantiche da molti mesi. Le conseguenze? Estrema siccità, non solo al nord-ovest ma ance al nord-est. E’ il caso del Friuli, con il fiume Tagliamento praticamente in secca totale. E siamo nel mese di marzo…

Situazione drammatica nonostante il periodo a cavallo tra l’inverno e la primavera. Ci sono tratti che possono estendersi per chilometri in cui il letto del fiume è completamente asciutto, mentre in molti altri tratti la portata dell’acqua è molto limitata, di appena un metro cubo al secondo.

Meteo, mancano le perturbazioni atlantiche: siccità sempre più preoccupante

L’attuale situazione di siccità in Italia sta causando preoccupazione tra gli agricoltori, le associazioni di categoria e il governo, sia al Nord che al Centro. Infatti, tutte le regioni settentrionali del paese stanno attraversando un periodo di deficit di pioggia rispetto alla media stagionale, alcune maggiormente di altre.

In Piemonte, ad esempio, non ha piovuto per oltre cento giorni, mentre in Veneto è sempre più probabile che questo marzo sia il peggiore dal 1993 in termini di quantità di pioggia.

Fase da attenzione massima anche su Lombardia, Friuli e Trentino con fenomeni che sono stati decisamente inferiori alla norma. In Trentino, inoltre, la siccità sta contribuendo a creare condizioni insolite per gli incendi.

Mappa della siccità

La finalità della mappa della siccità in Italia elaborata dalla Coldiretti consiste nel mettere in luce le condizioni sfavorevoli causate dalla crisi idrica nelle varie regioni del paese, dal nord fino alla Calabria.

Infatti, diverse aree del territorio italiano, soprattutto quelle situate a nord-ovest e lungo la pianura Padana adriatica, hanno subito un forte deficit di pioggia, classificabile come grave o estremo.

La mappa della siccità in Italia rappresenta un valido strumento per comprendere i reali danni subiti dal territorio italiano.

Il livello dei maggiori fiumi e dei grandi laghi del nord, incluso il Po, è inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a causa soprattutto della scarsa neve, che non è stata sufficiente per raggiungere i valori medi del decennio 2011-2021, soprattutto sulle Alpi.

Cause della siccità