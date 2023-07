Meteo, saranno giorni da inferno africano

Meteo, situazione che vede la presenza, in questa fase, dell’Anticiclone sub-tropicale di origine africana che ha, oramai, preso il controllo del Mediterraneo e sta portando aria sempre più calda verso l’Italia.

Abbiamo lasciato la prima fase di calore con temperature che hanno raggiunto picchi di 38-42 gradi ed ora ci avviciniamo al weekend, e dopo una breve pausa, il caldo riprenderà con l’intensificarsi dell’Alta pressione. Il tempo diventerà stabile e molto caldo, soprattutto al Centro-Nord, a partire dalla domenica, grazie a un nuovo impulso dall’Anticiclone Africano.

Alta africana, meteo stabile. Valori fino a 45 gradi

La prossima settimana inizierà con l’Anticiclone Africano al massimo della sua potenza, e le temperature aumenteranno ulteriormente, superando anche i valori registrati nella parte centrale della settimana scorsa.

In particolare, si prevede che in pianura padana si raggiungeranno i 39-40 gradi, mentre al Centro-Sud si potranno raggiungere i 40-43 gradi, con punte localmente intorno ai 45 gradi nelle zone interne delle isole e forse in Puglia.

Questa nuova fase di caldo intenso dovrebbe interessare l’intera Italia almeno fino alla metà della settimana. Solo nella seconda parte della settimana, le correnti atlantiche potrebbero tornare a interessare il Nord Italia, portando un calo delle temperature, anche se l’entità di questo cambiamento è ancora da determinare.

È probabile che il caldo africano continui a persistere senza tregua al Centro-Sud, portando ancora giornate soleggiate e temperature vicine ai 40 gradi. Tuttavia, dato che mancano ancora molti giorni, sarà necessario monitorare gli aggiornamenti per avere previsioni più precise.

Meteo, analisi a medio breve e medio termine

Passando all’analisi e alle previsioni fino al 19 luglio 2023, possiamo notare che il Nord Italia ha affrontato violenti temporali a causa di una fase meteorologica instabile, causata da una leggera diminuzione della pressione atmosferica che ha portato l’ingresso di correnti d’aria fresca in quota. Questo contrasto termico esplosivo con l’aria calda accumulata nella pianura padana ha generato fenomeni violenti, inclusi grandinate anche devastanti.

Al contrario, al Centro-Sud, il dominio dell’anticiclone africano rimane solido, con temperature molto alte e umidità elevata che contribuiscono a un disagio generale. Il caldo non si limita solo alle ore diurne, ma persiste anche durante la notte, creando un mix opprimente di alte temperature e umidità elevata.

Ieri un breve calo

Le temperature nella giornata di ieri, sono diminuite di qualche grado, anche se questo ridimensionamento della calura è stato appena percepibile al Centro-Sud. Un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano è atteso per il weekend, causando un’escalation delle temperature innescata da una potente massa d’aria calda proveniente dal Sahara, che si prevede sarà ancora più intensa rispetto a quella attuale.

Ci aspettiamo che il caldo e l’afa raggiungano livelli eccezionali all’inizio della prossima settimana, con picchi termici che potrebbero superare i 45 gradi al Sud e in Sardegna. È possibile che si verifichino alcuni temporali sulle Alpi, in vista di un possibile cambiamento meteorologico nella seconda parte della settimana.

Possibile evoluzione

L’Anticiclone di origine africana si rafforzerà ulteriormente sull’Italia, portando un ulteriore aumento delle temperature. Nella prima parte della prossima settimana, assisteremo al picco massimo di questa intensa e prolungata ondata di caldo, con la possibilità di raggiungere temperature record. In alcune zone del paese, potremmo avvicinarci anche alla soglia dei 45 gradi. È importante sottolineare che questa seconda ondata di caldo dell’estate avrà una durata eccezionale, potendo protrarsi per quasi tutta la prossima settimana, soprattutto nelle regioni centro-meridionali.

Per quanto riguarda le previsioni giornaliere, per sabato 15 luglio 2023, si prevedono temporali intensi su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Alpi lombarde, mentre sul resto del Nord ci saranno cieli generalmente sereni, con nuvolosità intermittente solo su Trentino-Alto Adige e Nord Veneto. Al Centro e in Sardegna cielo sereno su tutte le regioni, con lievi annuvolamenti nelle zone montuose di Appennino marchigiano e abruzzese. Al Sud e in Sicilia il tempo sarà stabile e il cielo sereno.

Temperature

Le temperature presenteranno una leggera diminuzione delle minime su Romagna, Marche e Puglia, mentre aumenteranno sul settore alpino, Sicilia e sul resto dell’Appennino centro-meridionale.

Le massime rimarranno stabili su Valle d’Aosta, Liguria, sud della Puglia, Basilicata e Calabria, ma aumenteranno significativamente sul resto del Nord, sulle due isole maggiori e su Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia e, in misura minore, anche su Toscana, Lazio, Umbria e Campania.

Per quanto riguarda i venti, si prevedono venti deboli settentrionali sulla Puglia con rinforzi nel pomeriggio. Sono attesi, invece, venti deboli orientali in Sardegna con rinforzi nelle aree settentrionali e meridionali. Altrove, si prevedono venti deboli variabili, con brezze prevalenti lungo le coste nel pomeriggio.

Per ciò che concerne i mari, il Canale di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri mari saranno poco mossi, tendenti a localmente mossi nel mare di Sardegna, nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno sud-occidentale.

Previsioni meteo per domani

Per domenica 16 luglio 2023, si prevedono brevi rovesci al mattino e isolati temporali nel pomeriggio e in serata sulle Alpi e le Prealpi, soprattutto nel settore centrale e occidentale. Sul resto del paese il tempo sarà stabile, con cielo sereno di giorno e stellato di notte.

Le temperature massime supereranno i 40 gradi nelle isole maggiori, in Calabria, Basilicata e Puglia. Nel resto delle regioni del Centro-Sud e dell’Est Emilia-Romagna si attesteranno intorno ai 38 gradi.

Meteo lunedì e martedì

Per lunedì 17 luglio 2023, sono previsti brevi rovesci pomeridiani sulle aree settentrionali delle Alpi Orientali. Sul resto d’Italia il cielo sarà generalmente sereno, con parziali ma innocui annuvolamenti durante il giorno sulle restanti aree alpine.

Per martedì 18 luglio 2023 e mercoledì 19 luglio 2023, si prevedono locali rovesci o brevi temporali nelle aree alpine più settentrionali il martedì. Nella giornata di mercoledì, possibile estensione a tutte le aree alpine e prealpine durante la giornata di mercoledì, con persistenza serale sulle regioni nord-orientali.