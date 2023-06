Meteo record: allerta arancione per Pechino

By

Meteo, la metropoli del gigante asiatico è attualmente colpita da un’onda di caldo eccezionale, tanto che le autorità hanno dichiarato lo stato di allerta arancione. La città sta affrontando temperature estreme, che hanno raggiunto livelli record nel corso degli ultimi giorni. I termometri hanno segnato valori elevatissimi, sfiorando o superando persino i 40 gradi Celsius.

L’allerta arancione è un segnale di massima cautela, e una serie di misure straordinarie sono state adottate per proteggere la popolazione dalla pericolosa combinazione di calore intenso e umidità. Le persone sono state invitate a evitare di uscire di casa durante le ore più calde della giornata e a cercare riparo in luoghi freschi e ben ventilati. Le autorità locali hanno inoltre intensificato la sorveglianza sanitaria per garantire che nessuno soffra di insolazione o colpi di calore.

Meteo, evento da record. Mai così bollente

Gli effetti dell’ondata di caldo si fanno sentire in molti settori. Le aziende hanno ridotto le ore di lavoro e implementato misure di sicurezza per proteggere i dipendenti esposti alle alte temperature. Anche il sistema di trasporto pubblico è stato influenzato, con ritardi e cancellazioni causati da guasti agli impianti di aria condizionata e sovraffollamento dei veicoli.

I residenti stanno facendo del loro meglio per affrontare questa situazione critica. Molti si sono dotati di ventilatori e condizionatori d’aria per cercare un po’ di sollievo nel proprio ambiente domestico. Le persone sono state incoraggiate ad idratarsi regolarmente e a seguire una dieta leggera ed equilibrata per contrastare i rischi di disidratazione e spossatezza.

Meteo, temperature prossime ai 40°

L’afa estiva si è abbattuta su Pechino con una forza implacabile, raggiungendo una temperatura eccezionalmente alta di +39,4°C. Questo record termico per metà giugno ha spinto l’autorità meteorologica cinese a dichiarare un evento senza precedenti nella storia climatica della capitale.

L’osservatorio Nanjiao di Pechino ha registrato questa cifra impressionante intorno alle 14:30 del venerdì 16 giugno, inviando un segnale di allarme a tutti i cittadini. La China Meteorological Administration (CMA), incaricata di monitorare attentamente le condizioni atmosferiche, ha confermato ufficialmente il superamento del precedente record di temperatura massima per questa stagione dell’anno.

Pressione sugli ospedali

Le conseguenze di questa anomalia climatica si sono fatte sentire anche sulla salute delle persone. Gli ospedali hanno registrato un aumento dei casi di colpo di calore e disidratazione, e le autorità sanitarie hanno raccomandato alle persone di bere abbondante acqua, indossare indumenti leggeri e proteggere la pelle dai raggi solari intensi.

I servizi di emergenza sono stati allertati e hanno operato costantemente per garantire il pronto intervento in caso di necessità.

Inoltre, l’impatto economico di questa situazione meteorologica eccezionale non può essere sottovalutato. L’energia elettrica è stata utilizzata in quantità senza precedenti per alimentare i sistemi di aria condizionata e ventilazione, mettendo a dura prova le risorse energetiche della città.

Le aziende hanno dovuto affrontare sfide logistiche, con la necessità di conservare prodotti sensibili al calore e di garantire la sicurezza dei loro dipendenti durante gli spostamenti sotto il sole cocente.

Meteo, caldo destinato a proseguire

Secondo le recenti comunicazioni della CMA, Pechino si prepara ad affrontare una serie di giorni particolarmente torridi, con temperature che supereranno i +37°C. La popolazione è stata sollecitata a prendere precauzioni aggiuntive e ad adattare le proprie attività in risposta a queste condizioni estreme.

La consapevolezza dei rischi associati al colpo di calore è diventata fondamentale, spingendo le persone a ridurre la durata delle attività all’aperto e a monitorare attentamente il proprio stato di salute.

Le autorità hanno stabilito l’allerta arancione per le alte temperature, il secondo livello di allerta più elevato. È una misura di sicurezza cruciale per proteggere la popolazione dai pericoli derivanti dal caldo estremo. La situazione è stata resa ancora più preoccupante dalle informazioni divulgate dall’agenzia Xinhua, che ha riportato che otto capoluoghi di provincia in tutto il Paese hanno registrato le temperature più elevate dell’anno fino ad oggi.

Fino a 50 gradi. La strada bolle

A Pechino, le temperature del manto stradale hanno raggiunto livelli sorprendenti, superando i +50°C. Questo scenario è potenzialmente pericoloso, poiché può causare danni alle strade stesse, esplosione dei pneumatici dei veicoli e persino incendi spontanei.

I meteorologi locali hanno sottolineato l’importanza di prendere sul serio queste informazioni e di adottare misure preventive per evitare incidenti stradali potenzialmente catastrofici.

La combinazione di altissime temperature e deterioramento delle condizioni stradali ha messo le autorità in stato di massima allerta. Molte e numerose le misure per garantire la sicurezza pubblica, compresa un’intensificazione dei controlli sulle infrastrutture e l’implementazione di restrizioni al traffico veicolare.

Record di caldo: i precedenti

Pechino, ha registrato diversi record di caldo nel corso degli anni. Di seguito alcuni degli eventi di caldo estremo che sono stati documentati:

Luglio 2015: Pechino ha sperimentato una delle ondate di caldo più intense della sua storia recente. Le temperature hanno raggiunto picchi di 40,6°C , che è stato il record assoluto per la città dal 1951.

Meteo, record di caldo battuto

La città di Pechino ha, quindi, registrato il suo nuovo record. Pechino ha registrato un record di caldo nel mese di giugno il 16 giugno 2023, quando la temperatura ha raggiunto i +39,4°C.

La ha riportato dalla China Meteorological Administration (CMA) come la temperatura più alta mai registrata per metà giugno nella storia della capitale cinese. Questo evento eccezionale ha portato Pechino a essere posta in allerta arancione per le alte temperature.