Meteo, nuova perturbazione e nuovi temporali: calo termico in arrivo

Meteo, una settimana ancora di instabilità. Chi sperava che giugno potesse portarci un periodo migliore con lunghe fasi soleggiate, per ora, dovrà ricredersi. Già da ieri temporali e rovesci hanno interessato il settentrione e nelle prossime giornate il clima sarà caratterizzato da un’instabilità persistente.

Sarà, quindi, elevata la possibilità di temporali localizzati e a tratti intensi che potrebbero interessare ampie zone del Paese. L’alta pressione, che normalmente garantisce condizioni più stabili, si trova attualmente distante dall’Italia, stabilmente posizionata sul Nord Europa, vicino alle Isole Britanniche. Questa configurazione mantiene una circolazione atmosferica molto dinamica nelle nostre latitudini, soprattutto nella regione del Mediterraneo.

Meteo, cosa succederà nella settimana che comincia oggi

Ciò si traduce, in generale, in giornate spesso soleggiate al mattino, ma con il rischio di improvvisi e intensi temporali locali, soprattutto nel pomeriggio. L’avvicinamento della prima perturbazione di giugno amplifica ulteriormente la diffusione dei fenomeni, che si manifesteranno fin dal mattino odierno sul Centro-Nord del Paese, coinvolgendo non solo le zone montuose, ma anche quelle di pianura.

In questo contesto atmosferico, permane il rischio di fenomeni meteorologici di forte intensità, come grandinate e raffiche di vento associate ai temporali.

Meteo, nuovo maltempo tra domani e mercoledì

Nella giornata di martedì 6 giugno, è prevista l’arrivo di una seconda perturbazione che tenderà ad interessare proprio tra martedì e la giornata successiva, le regioni meridionali e specificatamente Campania, Calabria, Lucania e Sicilia primis, in parziale estensione a quelle centrali come il Lazio, l’Abruzzo e il Molise.

Questo evento aumenterà il rischio di piogge e temporali diffusi in queste zone.

Dal punto di vista delle temperature, la configurazione attuale di certo non aiuterà ad avere valori termici elevati. Gli stessi, infatti, tenderanno a rimanere in linea con la media del periodo se non, localmente, al di sotto. Pertanto, le temperature anche per questa settimana di Giugno si presenteranno senza eccessi e sull’Italia non sono attese ondate di caldo.

Previsione meteo oggi nord

Al nord, si prevede un moderato maltempo con rovesci e temporali isolati, che potrebbero essere più intensi durante la prima parte della giornata sulle pianure del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna.

Nel corso della serata, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, ad eccezione delle coste e delle zone immediatamente all’interno delle regioni adriatiche. Al contempo, si prevedono le prime schiarite sulle pianure piemontesi e lombarde, nonché sulle aree della Liguria occidentale e sulle pianure emiliane.

Previsione meteo oggi centro

Nelle regioni centrali e in Sardegna si prevedono piogge e temporali sparsi, che diventeranno sempre più frequenti nel corso del pomeriggio.

Tuttavia, dalla serata si prevede un miglioramento generale della situazione, con esaurimento dei fenomeni e ampie schiarite sull’isola.

Previsione meteo oggi sud

Nel Sud e in Sicilia si prevede una copertura nuvolosa estesa su tutte le regioni, con piogge sparse e occasionali rovesci. Nel corso della giornata, le precipitazioni diminuiranno progressivamente, con prime schiarite attese verso fine giornata sulla Campania, sulla parte settentrionale della Puglia e sulla Basilicata tirrenica.

Tendenza giorni successivi

Domani

Continua la fase di maltempo in corso in Sicilia, con coinvolgimento anche delle estreme regioni meridionali. Nel resto del Paese, si osservano condizioni instabili durante le ore diurne, con rovesci e temporali localizzati, soprattutto nelle regioni adriatiche. Nel corso della serata, si avrà un attenuarsi delle precipitazioni, sebbene possano persistere in alcune zone del Nord, come il Piemonte settentrionale, la Lombardia, il Trentino e il Veneto occidentale.

Mercoledì 7 giugno 2023

Ci sarà ancora maltempo con rovesci e temporali che si estenderanno dalla Sicilia al resto del Sud, soprattutto nell’area campana e nel basso Lazio. Si osserveranno ancora forti instabilità al Nord, in Sardegna e nelle regioni centrali della penisola, con rovesci temporaleschi sparsi.

Nella giornate successive, ossia quelle di Giovedì e di Venerdì, l’evoluzione anche se mancano molti giorni, appare piuttosto chiara. Giovedì, infatti, avremo ancora condizioni instabili sulla catena alpina e in Liguria, ma soprattutto sull’Emilia-Romagna e nelle regioni centro-meridionali, con fenomeni convettivi sparsi attesi nelle ore centrali del giorno, più frequenti in Abruzzo, Lazio e nel Sud peninsulare. Il tempo sarà più asciutto e soleggiato nel resto del Nord.

Venerdì: maggior stabilità e sole durante la giornata al Nord, in Toscana, Umbria, alto Lazio e sulle Isole Maggiori. Ancora precipitazioni convettive sparse nel resto del Centro e nel Sud, ma si prevede un miglioramento verso fine giornata.

In conclusione, anche l’inizio di giugno non di discosterà affatto dalla tendenza degli ultimi 60 giorni sul nostro Paese. Dopo un Aprile ed un Maggio più freddi dalla media e con precipitazioni molto abbondanti, il primo mese dell’estate meteorologica sembra voler ricalcare la strada tracciata dai mesi primaverili.