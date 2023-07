Meteo Italia: il caldo non molla e raddoppia

Meteo, afflusso di caldo proveniente dall’Africa con temperature che superano i 40 gradi, ma si prevedono forti temporali in arrivo verso il Nord Italia. L’influenza dell’aria africana domina le condizioni meteorologiche in Italia, grazie all’incremento dell’anticiclone subtropicale che porta le temperature ad aumentare ulteriormente.

Già ieri, si sono raggiunti e superati picchi di oltre i 40 gradi, specialmente in Sardegna e all’estremo Sud. Il caldo è opprimente, accompagnato da elevati livelli di umidità che aumentano il disagio.

Anche nella Val Padana si registrano temperature elevate, con punte di 36-37 gradi. La sensazione di calore persiste anche di notte, con un mix insopportabile di temperature elevate e umidità elevata. In tutta Italia si avranno notti tropicali, poiché il calore si dissipa solo parzialmente e lentamente dopo il tramonto, soprattutto nelle grandi città.

Meteo, tra oggi e domani qualcosa cambia ma solo al Nord

Qualcosa inizierà a nella giornata di oggi e in quella di domani, quando l’anticiclone africano dovrebbe indebolirsi almeno nelle regioni settentrionali. Ciò comporterà probabilmente il ritorno dei temporali, con il rischio di fenomeni anche intensi. Le temperature diminuiranno leggermente, alleviando in parte l’oppressione del caldo.

Anche nelle regioni centrali il caldo si attenuerà, ma rimarrà molto intenso nel Sud, con picchi ancora di 40 gradi. Solo domani si avrà un po’ di aria leggermente più fresca, ma questa diminuzione termica sarà solo temporanea. Durante il weekend è prevista una nuova intensificazione del caldo, con un nuovo afflusso di aria sahariana che avvolgerà l’Italia.

Italia con meteo opposto: tra caldo e forti temporali

Tra le emissioni dei principali modelli fisico-matematici c’è univocità di visioni. Concordano, infatti, sul proseguo di un’onda di caldo sub-tropicale sulla penisola italiana. Ci attende quindi una settimana estremamente calda, a causa del flusso costante di aria molto calda dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo.

Sud Italia a rischio. Possibili valori record

Il Centro-Sud sarà il principale bersaglio di questa ondata di calore. Come abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio in precedenza, l’Anticiclone Africano porterà aria estremamente calda nelle regioni centro-meridionali, dove si raggiungeranno temperature elevate, anche superiori ai 42-44 gradi Celsius.

Questa situazione si protrarrà almeno fino al weekend, ma è probabile che possa durare ancora più a lungo.

Nord Italia, ora arrivano i temporali

L’Anticiclone sarà meno forte al Nord Italia Se al Centro-Sud questa ondata di caldo sarà implacabile, poiché l’Anticiclone non si sposterà di un millimetro, al Nord la situazione sarà leggermente diversa. L’alta pressione sarà meno intensa e sarà occasionalmente disturbata da masse d’aria relativamente più fresca di origine atlantica, che porteranno una diminuzione del caldo e dei temporali durante la settimana.

Va precisato subito che il caldo non mancherà di certo e sarà anche intenso. Anche ieri, mercoledì, le temperature hanno raggiunto facilmente i 35-37 gradi Celsius in Pianura Padana. Tuttavia, sarà un caldo meno estremo rispetto al Centro-Sud e soprattutto da giovedì darà una tregua parziale. Oggi e domani si registrerà infatti un generale calo termico e le temperature diurne si attesteranno intorno ai 30-33 gradi Celsius (con qualche grado in più, soprattutto in Emilia), valori quindi più tollerabili. Anche di notte si avvertirà un po’ di sollievo.

Oggi possibili forti temporali

Temporali violenti, soprattutto oggi e in parte domani. Le correnti d’aria di origine atlantica porteranno instabilità. Ieri già i primi temporali hanno interessato le aree alpine/prealpine. Oggi, invece, l’instabilità sarà più organizzata e i temporali potranno colpire non solo le zone montuose, ma anche la Pianura Padana.

Va posta, nel caso di specie, particolare attenzione perché saranno fenomeni non diffusi ma dove si abbatteranno potranno risultare violenti a causa dell’energia disponibile generata dal clima molto caldo e umido. Pertanto, è possibile che si verifichino forti colpi di vento, frequente attività elettrica e grandine.

Da domani e soprattutto nel weekend, l’alta pressione dovrebbe rinforzarsi nuovamente, portando un clima stabile e un aumento delle temperature.

Meteo in dettaglio

Oggi, giovedì 13 luglio 2023, nel Nord Italia, precisamente nel nord-ovest e nelle regioni alpine, si prevede un cielo coperto da molte nubi compatte. Queste potrebbero portare con sé rovesci o temporali sparsi, localmente anche intensi. Nel resto del settentrione, invece, si osserveranno velature estese.

Nel centro Italia e in Sardegna, invece, le condizioni meteo saranno piacevoli con il bel tempo che caratterizzerà l’intera giornata. Per quanto riguarda il sud Italia, compresa la Sicilia, ci aspettiamo un cielo sereno per tutta la giornata.

Temperature

Una diminuzione dei valori termici minimi è attesa nelle regioni alpine, ma aumenteranno in Sardegna e nelle regioni ioniche peninsulari. Nel resto del Paese, invece, rimarranno stabili. Le massime, invece, diminuiranno al nord, nelle regioni tirreniche centrali peninsulari, nella Sardegna occidentale e settentrionale e nelle Marche settentrionali, mentre aumenteranno nelle regioni ioniche peninsulari e nel resto della Sardegna. Nel resto del Paese, le temperature massime rimarranno stabili.

Mari e venti

I venti saranno moderati e meridionali nel centro-nord peninsulare, con rinforzi sull’Appennino e sulle regioni alpine, soprattutto durante i temporali. Nel resto del Paese, i venti saranno deboli e variabili.

Per quanto riguarda il mare, il mare di Sardegna e il Tirreno occidentale saranno agitati o molto agitati, mentre gli altri mari saranno tranquilli o agitati.

Previsione per domani

Per quanto riguarda domani venerdì 14 luglio 2023, si prevedono addensamenti compatti nel nord-ovest, sulle Alpi e sulle Prealpi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi. Tuttavia, nel corso della serata, questi fenomeni si attenueranno e il resto del Paese potrà godere di bel tempo.

Verso un weekend bollente

Sabato 15 luglio 2023, saranno presenti locali addensamenti compatti sulle Alpi e sulle Prealpi, ma i rovesci o temporali saranno deboli e sparsi. Anche in questo caso, nel corso della serata, la situazione meteorologica migliorerà e il resto del Paese potrà godere di una giornata di bel tempo.

Domenica 16 luglio 2023, ci saranno ancora deboli residui di maltempo sulle Alpi e sulle Prealpi, che si attenueranno durante la serata. Nel resto del Paese, invece, le condizioni meteo saranno stabili e il tempo sarà bello.

Infine, lunedì 17 luglio 2023, si prevede bel tempo su tutta la Penisola per l’intera giornata.

Da segnalare che da venerdì atteso un forte aumento termico con punte di 43-45 gradi all’estremo sud.