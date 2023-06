In Texas si muore dal caldo

Meteo che assume connotati drammatica in Texas dove le vittime a seguito di una violentissima ondata di caldo continuano, purtroppo, ad aumentare di giorno in giorno. Attualmente, se ne registrano già nove, ma sono numerose le richieste di aiuto arrivate al Governo.

Finora, purtroppo, il Texas ha registrato un saldo tragico a causa delle ondate di calore che lo hanno colpito. Il numero di vittime si è purtroppo elevato a 9 persone, e questa situazione richiede una seria attenzione e un’azione immediata. È fondamentale riconoscere che queste temperature estreme rappresentano una minaccia per la salute e la sicurezza delle persone.

Meteo, situazione attuale

La situazione meteo nel Texas continua a essere preoccupante, con il costante superamento dei record giornalieri per le alte temperature. Ieri, in particolare, il termometro ha raggiunto o addirittura superato livelli mai registrati prima. Questo dato è allarmante e richiede un’azione rapida per affrontare questa emergenza climatica.

Oltre all’impatto sulla salute umana, questa ondata di calore può anche comportare gravi conseguenze per l’agricoltura, l’ambiente e la fauna locale. Le colture rischiano di subire danni irreversibili, e gli animali selvatici possono trovarsi in una situazione di estrema vulnerabilità.

Caldo senza fine, meteo estremo

Nel corso degli ultimi otto giorni, nove individui hanno perso la vita a causa delle condizioni climatiche estreme nella contea di Webb, Texas. Secondo quanto dichiarato da Corinne Stern, medico legale della contea, le temperature raggiungono livelli estremi, arrivando a +43-44°C.

Il medico legale ha informato i media statunitensi riguardo a questa situazione preoccupante: “Con grande tristezza, confermo che abbiamo perso nove residenti a causa del caldo negli ultimi otto giorni”. Numerosi record di temperature elevate sono stati infranti o eguagliati nello stato, incluso l’aeroporto di Houston, Corpus Christi, Laredo e Del Rio. In quest’ultima località, le temperature hanno raggiunto i +43°C, segnando il decimo giorno consecutivo di record assoluto.

Prospettive ed evoluzione

L’ondata di caldo che ha imperversato nel Texas per oltre una settimana non mostra segni di attenuazione, ma anzi si sta espandendo verso altre regioni. Le previsioni indicano che questa situazione climatica estrema si estenderà verso nord e verso est, mettendo quasi 90 milioni di persone sotto allerta per il caldo.

Particolare attenzione, bisogna mostrare in circostanze del genere. Infatti, queste condizioni, ci possono portare a gravi rischi per la salute, come colpi di calore, disidratazione e altri problemi correlati al caldo eccessivo. Si raccomanda alla popolazione di prendere precauzioni adeguate, come rimanere idratati, evitare di esporsi al sole per lunghi periodi di tempo e cercare rifugio in luoghi freschi durante le ore più calde della giornata.

Clima in Texas in estate

Il clima estivo in Texas può variare a seconda delle diverse regioni dello stato. In generale, il Texas è noto per avere un clima caldo e secco durante l’estate, con temperature che possono raggiungere livelli estremi.

Le temperature medie estive variano da regione a regione, ma in molte zone interne dello stato, come l’area di Dallas-Fort Worth e l’entroterra, le temperature diurne possono facilmente superare i 35°C e talvolta raggiungere o superare i 40°C.

Grandi diversità meteo

Il Texas è anche soggetto a variazioni nella quantità di precipitazioni durante l’estate. Alcune aree, come la regione costiera del Golfo del Texas, possono sperimentare un clima più umido con episodi di piogge abbondanti e temporali estivi. Al contrario, le aree interne dello stato tendono ad essere più secche e possono sperimentare periodi prolungati di caldo intenso senza molte precipitazioni.

È importante sottolineare che il Texas è un grande stato con diverse zone climatiche, e le condizioni esatte possono variare notevolmente da una parte all’altra.

Il grande caldo del passato

Il Texas ha affrontato diverse ondate di caldo estreme nel corso della sua storia. Alcune delle più significative includono:

Nell’estate del 1980, il Texas ha vissuto una delle peggiori ondate di caldo mai registrate. Le temperature hanno raggiunto livelli estremi, superando i 40°C in molte regioni dello stato.

Questa situazione ha portato a un alto numero di decessi causati dal caldo e a problemi di salute diffusi tra la popolazione.

Nel 2011, il Texas ha sperimentato un’estate particolarmente calda e secca. Le temperature hanno superato i 40°C in molte città, stabilendo record di caldo a Dallas e Austin. L’ondata di caldo è stata accompagnata da una grave siccità, che ha causato danni significativi alle colture e ai sistemi idrici dello stato.

Un’altra ondata di caldo estrema ha colpito il Texas nel 2018. Durante l’estate di quell’anno, le temperature hanno superato i 40°C in molte località, stabilendo nuovi record di caldo a Houston e San Antonio. Questo periodo di caldo intenso ha comportato un aumento dei rischi per la salute, come colpi di calore e problemi respiratori.

Nel 2020, il Texas ha affrontato un’estate eccezionalmente calda. Le temperature hanno raggiunto livelli record in molte città, tra cui Dallas e Austin. L’ondata di caldo è stata aggravata dall’alta umidità, creando condizioni estreme di disagio per la popolazione.

Meteo e clima: la storica ondata di calore del 1980

Il grande caldo del 1980 nel Texas è stato causato da una combinazione di fattori atmosferici e geografici tipici della regione. Durante quell’estate, si sono verificate condizioni meteorologiche estremamente calde che hanno contribuito all’innalzamento delle temperature.

Uno dei principali fattori che hanno contribuito al caldo intenso è stato l’alta pressione atmosferica che si è stabilita sulla regione. Questo sistema di alta pressione ha causato un’avvezione di aria calda e secca proveniente dal Messico e dal deserto del sud-ovest degli Stati Uniti, portando a temperature eccezionalmente elevate.

Inoltre, l’ orografia del Texas ha influenzato l’entità e la persistenza del caldo. Gran parte dello stato è caratterizzato da ampie pianure e terreni aperti, che favoriscono l’accumulo di calore durante il giorno. La mancanza di barriere naturali come le montagne impedisce la dispersione dell’aria calda, contribuendo al mantenimento di temperature elevate.

Va anche sottolineato che l’assenza di precipitazioni significative durante l’ondata di caldo del 1980 ha contribuito alla mancanza di raffreddamento naturale. La combinazione di alta pressione, mancanza di nuvole e siccità ha aumentato l’intensità del caldo.

Inoltre, il Texas è noto per le sue estati lunghe e calde a causa della sua posizione geografica. Situato nella parte meridionale degli Stati Uniti, il Texas è influenzato dall’aria calda proveniente dal Golfo del Messico. Questo flusso di aria calda e umida può alimentare le ondate di caldo e contribuire alla loro persistenza.