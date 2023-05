Meteo in Spagna, oltre 100 record battuti per il caldo

Meteo, è un evento storico sulla Penisola Iberica. L’aria calda e densa, spinta verso l’Europa sud-occidentale dall’alta pressione, sta causando l’arrivo della prima ondata di calore estiva dell’anno sulla Penisola Iberica.

In queste zone, la calura è diventata quasi insopportabile, con temperature che raggiungono livelli estremi, rendendo difficile svolgere le attività quotidiane. Non solo gli abitanti locali sono colpiti da questa ondata di caldo, ma anche i turisti che hanno scelto queste regioni come meta delle loro vacanze.

Situazione critica, meteo da record

Le autorità hanno lanciato l’allarme per la salute pubblica, invitando la popolazione a prestare particolare attenzione ai rischi legati all’esposizione prolungata al sole e alla disidratazione. Inoltre, sono state prese misure per proteggere le persone più vulnerabili, come gli anziani e i bambini.

In tutto il mondo, gli esperti stanno monitorando attentamente questo evento climatico estremo, che rappresenta un campanello d’allarme sui cambiamenti climatici in corso e sulla necessità di adottare misure concrete per mitigare gli effetti del riscaldamento globale.

Valori prossimi ai 40°

La Spagna sta affrontando una delle ondate di calore più estreme mai registrate nel mese di aprile. Le temperature hanno raggiunto livelli tipici dei mesi estivi, creando disagi e difficoltà per molte persone in tutta la Penisola Iberica.

Le zone meridionali della Spagna sono state particolarmente colpite da questa ondata di caldo, con temperature che hanno raggiunto e superato i +35°C e addirittura sfiorato i +39°C. Queste temperature sono molto superiori a quelle che ci si aspetta di registrare a questa latitudine in questa stagione dell’anno.

Non solo le temperature massime sono state elevatissime con questa ondata di calore, ma anche le temperature minime sono state anomale, con diversi record per le temperature minime che sono stati infranti in molte zone della Spagna.

Record caduti

Secondo i dati meteorologici, più di 110 record di temperatura sono stati battuti in tutta la Spagna durante questa ondata di caldo. Quasi tutti questi record sono stati raggiunti per le temperature massime, con oltre 80 nuovi record che sono stati stabiliti per il mese di aprile.

Le città più colpite da questa ondata di calore sono state Madrid, Valencia, Siviglia, Malaga e Granada, tra le altre. In queste città, molte persone hanno dovuto cercare rifugio in luoghi climatizzati per evitare i rischi per la salute causati da questa ondata di caldo.

In particolare, la città di Madrid ha registrato temperature massime record per il mese di aprile, con un picco di +30,7°C registrato il 27 aprile nell’area di Retiro. Questo è uno dei molti esempi che dimostrano l’intensità di questa ondata di caldo.

Perché questa situazione meteo?

Questa situazione è stata causata da una combinazione di fattori, tra cui una vasta area di alta pressione atmosferica sopra la Penisola Iberica e l’assenza di venti freschi che avrebbero potuto alleviare la situazione.

Si stanno ora studiando i dati per capire meglio le cause di questa ondata di calore e per capire come prepararsi meglio per situazioni simili in futuro.

Nel bel mezzo di questa ondata di calore, si sono verificati due eventi estremamente rari. In primo luogo, la temperatura massima assoluta, registrata a Cordoba, ha raggiunto un valore di +38,8°C. Questo valore rappresenta il nuovo record per la temperatura più alta mai registrata ad aprile in Europa e testimonia l’eccezionalità di questa ondata di caldo.

Cordoba, record battuti per 3 giorni di seguito

È interessante notare che Cordoba – Aeroporto ha battuto il suo record per 3 giorni consecutivi. Il martedì, ha battuto il vecchio record di +34°C, registrato nell’aprile 2017. Il mercoledì, la massima ha superato quella di martedì, mentre quella di giovedì ha superato quella di mercoledì.

Anche in altre stazioni, come Badajoz e nel resto del Guadalquivir, ci sono state numerose registrazioni di marcate differenze tra i vecchi e i nuovi record. In particolare, spicca Don Benito (Badajoz), che ha battuto di +5°C la massima precedente.

Meteo, solo conferme. E’ caldo eccezionale

Tutto ciò dimostra che questa ondata di caldo è stata straordinaria e che ha portato temperature mai registrate prima. È importante sottolineare che eventi del genere potrebbero diventare sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico e che occorre adottare politiche adeguate per contrastarlo. La crisi climatica è infatti un problema globale che richiede una soluzione globale e urgente.