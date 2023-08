Meteo in peggioramento: week-end con pioggia e vento

By

Meteo, dopo la fase relativamente fresca vissuta fino all’inizio di questa settimana, ora ci prepariamo ad affrontare un’altra fase piuttosto calda e stabile, sebbene non paragonabile a quella dei primi giorni della scorsa settimana. Le note d’instabilità che hanno colpito molte aree del Nord stanno diminuendo, anche se nei prossimi giorni la possibilità di temporali pomeridiani sui rilievi alpini rimane concreta.

Tornando al protagonista del fronte meteo-climatico, l’anticiclone africano, ci aspettiamo che continui a influenzare il tempo fino almeno domani, garantendo condizioni abbastanza stabili e sempre più calde. Tuttavia, anche se l’anticiclone predominante, ci saranno ancora angoli dell’arco alpino dove potrebbero svilupparsi temporali locali nelle ore più calde, che però si esauriranno entro la sera.

Meteo seconda parte della settimana

Successivamente, sembra probabile aspettarsi un cambiamento del tempo sul nostro Paese. Secondo i principali centri di calcolo internazionali, venerdì 4 agosto vi sarà occasione per piogge e temporali, particolarmente intensi in gran parte del Nord e del Centro.

Sabato, invece, questi fenomeni coinvolgeranno anche il Sud. Quello in arrivo sarà un vero e proprio break dell’estate, anche se di breve durata, che porterà temporali diffusi e una generale discesa delle temperature.

Volgendo, poi, uno sguardo verso il periodo di fine estate e inizio autunno 2023, alcuni elementi importanti vanno sottolineati. Per quanto riguarda, infatti, la tendenza per l’autunno 2023, sappiamo che il mese di agosto sarà caratterizzato da un clima altalenante, con possibili picchi di calore africano alternati a momenti di forte instabilità temporalesca. Anche il mese di settembre potrebbe essere influenzato dall’anticiclone africano.

Meteo, Italia divisa in due

Le previsioni meteo delineano un’immagine di un’Italia divisa in due, con il Nord che affronterà possibili forti temporali e il Sud che dovrà affrontare il caldo estivo. Le temperature nel Nord si manterranno intorno alle medie stagionali, con la possibilità di temporali, soprattutto nelle zone alpine.

Nel frattempo, nel Sud è prevista un’altra ondata di calore, ma fortunatamente meno intensa rispetto a quella infernale che è stata sperimentata a luglio.

Il guasto nel weekend

Per quanto riguarda agosto, l’alta pressione dovrebbe coinvolgere anche queste regioni, portando a un aumento di sole e temperature, senza eccessi. Tuttavia, attenzione a un repentino cambiamento del tempo previsto per il fine settimana tra il 5 e il 6 agosto. Si prevede un netto peggioramento con abbondanti piogge e temporali in tutta Italia, portando a un drastico calo delle temperature. Quindi, ci sarà una sensazione di frescura da nord a sud.

Lungo termine

Detto, quindi, del probabile guasto che ci interesserà nel weekend con precipitazioni estesa, vento e la formazione di una profonda area di bassa pressione, la nostra attenzione si sposta verso il lungo termine. In particolare, le prime indicazioni verso ferragosto che, da sempre, segna un incipit chiaro nella stagione estiva proiettandoci diritti verso la fine della stessa.

Meteo ferragosto 2023

L’attuale periodo estivo, durante il quale il Sole è nel suo apice, ci avvicina velocemente alla settimana di Ferragosto, un momento molto atteso dagli italiani per godersi le tanto desiderate vacanze. Generalmente, in questo periodo dell’anno, il meteo è favorevole grazie al dominio dell’anticiclone. Tuttavia, sorge la domanda se sarà lo stesso anche quest’anno, considerando le notizie riguardanti l’instabilità iniziale di agosto.

Le informazioni sulla sorprendente instabilità all’inizio di agosto, causata dalle correnti nord-atlantiche portatrici di aria fresca e instabile, hanno catturato l’attenzione di tutti. Non ci sono più dubbi sulla turbolenza della prima settimana di agosto. Una forte perturbazione nord-atlantica si spingerà facilmente nel Mediterraneo, portando scompiglio per ben tre giorni. Inizierà nel nord Italia tra il 3 e il 4 agosto, per poi coinvolgere il centro e il sud tra il 5 e il 6 agosto.

Le temperature diminuiranno ovunque, scendendo al di sotto della media stagionale di oltre 6-7°C. Questa diminuzione sarà accompagnata da forti temporali con grandinate, nubifragi e raffiche di vento.

Nuovo peggioramento a fine decade?

Dopo la prima settimana di agosto, potremmo assistere a un ulteriore peggioramento verso la fine della prima decade del mese, ma sembra che l’alta pressione cercherà di stabilizzarsi nuovamente sul Mediterraneo. Tuttavia, non sembrano esserci previsioni di caldo estremo in quel periodo.

Guardando avanti alla settimana di Ferragosto, quando milioni di italiani si preparano a partire, si spera in condizioni meteo favorevoli. Dopo l’instabilità dei giorni precedenti, sembra che l’anticiclone possa tornare proprio durante quella settimana.

L’alta pressione africana potrebbe avvolgere il Mediterraneo tra il 14 e il 15 agosto, portando un significativo aumento delle temperature e condizioni prevalentemente stabili. Gli italiani accoglierebbero sicuramente con piacere questa situazione meteorologica, ma è importante sottolineare che si tratta ancora di una previsione lontana nel tempo e l’evoluzione meteo dovrà essere seguita passo dopo passo per avere un quadro più chiaro.

Meteo breve termine e analisi weekend

Il periodo in questione, compreso tra il 4 e il 6 agosto, coincide con l’inizio del primo weekend di partenze estive, e ciò suscita un notevole interesse per il meteo in quella fase. Sebbene sia ancora troppo presto per fornire certezze assolute, i modelli meteo continuano a indicare la possibilità di un’ampia diffusione di temporali e un generale calo delle temperature.

Si prevede che le temperature possano scendere significativamente al di sotto della media stagionale, portando valori più tipici di settembre che di agosto. Questa anomalia potrebbe rappresentare un primo segnale, seppur isolato ed effimero, di declino estivo, che di solito ha inizio intorno a Ferragosto.

Estate sempre più verso settembre

Va considerato che negli ultimi anni l’estate ha dimostrato una notevole capacità di recupero. Di conseguenza, sarebbe prudente aspettare ulteriori conferme prima di trarre conclusioni definitive riguardo alle condizioni meteo.

Precipitazioni estese, meteo peggiora anche al Sud

Stavolta, il peggioramento delle condizioni meteorologiche non sarebbe limitato solo al Nord, ma potrebbe coinvolgere l’intera Italia, con precipitazioni diffuse e la possibilità di temporali anche di forte intensità.

Si tratta di uno scenario da tenere attentamente sotto controllo. Non siamo di fronte a un semplice fenomeno meteorologico di breve durata, ma a un cambiamento che potrebbe interessare una vasta area del Paese.

Fase ancora con delle incertezze

È ancora troppo presto per fornire dettagli tecnici precisi. Tuttavia, quando i modelli meteo prevedono un cambiamento così significativo, è raro che si verifichino grossolani errori, specialmente considerando che stiamo parlando di una previsione a 6 o 7 giorni di distanza. Pertanto, il monitoraggio costante sarà essenziale per affrontare con prontezza qualsiasi mutamento nel meteo e per fornire informazioni tempestive e accurate.