Meteo in Italia, ritorno imminente della neve: il maltempo raggiunge queste zone

Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni in nel nostro Paese. Torna la neve in Italia, vi mostriamo le previsioni del meteo.

Il maltempo si abbatterà sul nostro Paese proprio in questi prossimi giorni di aprile del 2023. Arriverà con lui anche una fitta neve, davvero inaspettata in questo periodo. Ecco di preciso in quale zona d’Italia arriverà.

Neve in Italia

In questi giorni di aprile del 2023, una nuova perturbazione si sta abbattendo sul nostro Paese, portando un vero e proprio maltempo. Si tratta di una perturbazione giunta nel nostro paese in modo inaspettato; in tanti speravano che già potesse vedersi un accenno non solo di primavera, ma addirittura d’estate. Questa perturbazione è proveniente dalla parte ovest del nostro pianeta e in particolare dal Mar Atlantico, che raggiungerà delle zone specifiche del nostro Paese.

Il maltempo porterà con sé delle temperature piuttosto rigide e anche delle nevicate, che interesseranno soprattutto il fine settimana dopo la Pasqua e la settimana successiva.

Le nevicate saranno presenti a partire dai 1600/1800 metri in una parte specifica dell’Italia, dopodiché si sposteranno via via.

Ma dove si concentrerà il maltempo e dove saranno presenti queste fitte nevicate? Ecco che ve lo spieghiamo di seguito.

Ecco in che zone arriverà

In tanti tra i cittadini italiani si chiedono dove arriverà la neve sull’Italia. Si tratta di un fenomeno atmosferico che colpisce sempre per la sua natura, a maggior ragione quando arriva in modo inaspettato.

Ed è così che presto arriverà la neve, che lo farà spiazzando i meteorologi che non si aspettavano questo brusco cambio di temperatura. Solo da pochi giorni, infatti, gli esperti sono riusciti a notare che la perturbazione stesse avanzando e avvicinandosi al nostro Bel Paese.

In base a quanto rivelato dagli esperti, la neve dovrebbe arrivare sulle zone di montagna, in particolare lungo le Alpi occidentali. Sarà presente sulla Valle d’Aosta, in Piemonte e in Lombardia.

A un certo punto, poi, la neve si sposterà fino alle Dolomiti friulane e arriverà a presentarsi anche sui 1000 metri, a confine con la Svizzera e l’Austria.

Anche il Veneto non sarà esente dalle nevicate, che raggiungeranno i 2000 metri e saranno copiose anche 40 centimetri. A poco a poco, il maltempo si sposterà anche più a sud, raggiungendo l’Appennino centro-settentrionale, la Toscana, l’Emilia e poi ancora le Marche, l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo. Sul finire della settimana, la neve arriverà anche nel Lazio.

Ora gli italiani sperano che possano tornare presto le belle giornate e quell’aria primaverile alla quale ci stavamo tanto abituando. Questa stagione sta risultando piuttosto insolita, anche per via del cambiamento climatico in corso, che inevitabilmente condiziona le temperature e i fenomeni meteorologici.

Per scoprire se il tempo migliorerà, non potete fare altro che continuare a seguire gli ultimi aggiornamenti da parte degli esperti. Nel frattempo, però, possiamo anticiparvi che, trattandosi di una perturbazione, è di passaggio che, quando esaurirà le sue forze, si sposterà verso un altro Paese, lasciando che il cielo italiano possa aumentare le sue temperature.