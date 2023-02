Meteo, in arrivo ciclone tropicale: un evento eccezionale

By

Meteo: in arrivo un ciclone tropicale che, secondo gli esperti, riscriverà l’assetto del clima italiano, essendo un evento eccezionale.

In arrivo il ciclone tropicale che, secondo gli esperti, riscriverà la storia del clima del nostro paese, visto che si tratta della prima volta in cui un evento atmosferico del genere investe lo Stivale nel mese di febbraio. Per questo motivo, viene considerato un evento eccezionale. Il caldo proveniente dalla Tunisia si scontra, dunque, con il gelo arrivato dalla Russia con Nìkola. Allerta meteo rossa sulla Sicilia.

Meteo, in arrivo a febbraio un ciclone tropicale

Un ciclone tropicale è in arrivo a febbraio: un evento eccezionale, secondo gli esperti, che rivoluzionerà completamente il clima italiano, considerando il fatto che un evento atmosferico del genere non si è mai verificato nel secondo mese dell’anno.

Fino a questo momento, infatti, si sono registrati uragani anche fuori stagione, ma mai un ciclone tropicale a febbraio. Nello specifico, gli esperti lo definiscono un TLC, ossia un Tropical Like Cyclone, un ciclone simil tropicale che giunge nel bel mezzo dell’inverno e che sta attraversando Malta, Libia e Sicilia.

Il 2022, come ricorderete, è stato un anno molto caldo, con temperature elevate che hanno superato quelle registrate tra il 1991 e il 2020. Il Medicane – così anche definito, ossia uragano del Mediterraneo – è partito dalla Tunisia per poi giungere sulla Sicilia.

Un fenomeno atmosferico mai registrato nel mese di febbraio

Il ciclone, dunque, ha inglobato grande quantità di calore latente del mare, provocando venti di tempesta tutto intorno a se stesso, nonché piogge torrenziali che hanno portato a diramare l’allerta rossa sull’isola italiana.

Pertanto, un ciclone del genere può essere classificato come atipico, visto che si sviluppa, verso il nostro paese, decisamente fuori stagione.

Nel 2010, c’è stata Arlene, mentre nel 2016 Alex, ma mai una cosa del genere è accaduta nel mese di febbraio, in quanto non sono mai state presenti le condizioni termiche necessarie per lo sviluppo di tale fenomeno.

In Sicilia, dunque, bisognerà attentamente monitorare mareggiate, nevicate, venti e nubifragi, nonché le temperature basse che hanno scatenato un freddo da record e registrato cali bruschi come quello di San Martino di Castrozza con -17 gradi centigradi, nonché i -21° a Sarentino e -15° gradi centigradi a Canazei. Temperature bassissime scatenate dall’affondo articolo russo di NìKola.

In sostanza, il gelo proveniente dalla Russia si è scontrato con il caldo arrivato dalla Tunisia, portando alla creazione del violento ciclone dalle caratteristiche squisitamente tropicali.