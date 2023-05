Meteo, il maltempo durerà almeno una settimana

Meteo, la seconda settimana del mese di Maggio 2023 vedrà diffuso maltempo sulla nostra Penisola. In particolare dalla giornata odierna (mercoledì 10 maggio 2023) un fronte perturbato nord-atlantico darà luogo alla formazione di un minimo depressionario sulle regioni centro-meridionali.

Da qui, alimenterà condizioni di instabilità diffusa con piogge, rovesci e temporali oltre che un rinforzo deciso della ventilazione settentrionale con annesso calo della temperatura.

Meteo, prospettive di pioggia e calo termico

La situazione meteorologica sull’Italia è spiccatamente variabile e caratterizzata da fasi di bel tempo e altre di instabilità. Da oggi, però, cambierà lo scacchiere barico che ha dominato in questi giorni: l’instabilità sarà più evidente con fenomeni che, non di rado, potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

Un periodo di maltempo cominciato già lunedì con un fronte perturbato, che ha interessato le regioni settentrionali e che poi ha lasciato l’Italia con relativi strascichi instabili.

Maltempo più deciso

Nel mentre ieri una debole perturbazione nord-africana ha coperto i cieli delle regioni centro-meridionali e occasionalmente ha anche provocato delle piogge piuttosto deboli.

Una seconda perturbazione di origine nordafricana ha interessato le Isole, il Sud e parte del Centro, allontanandosi poi nella serata di ieri.

Meteo, previsioni per oggi

Infine, un terzo sistema nuvoloso atlantico più attivo raggiungerà il Nord-Ovest nel pomeriggio e coinvolgerà più direttamente il resto del Paese fino a giovedì, lasciando strascichi di instabilità.

Nel corso del venerdì e del sabato, potrebbe arrivare la quarta perturbazione.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, si prevedono poche variazioni fino a martedì e un clima primaverile. Successivamente, tuttavia, ci sarà un ridimensionamento a partire dal Centro-Nord, a causa dell’arrivo di aria più fresca nordatlantica in discesa alle spalle della terza perturbazione.

Venerdì si accentua il maltempo

A partire da venerdì, è prevista la formazione di una zona di bassa pressione nel Mediterraneo centrale e in Italia. Questa zona di bassa pressione si intensificherà nel fine settimana e si prevede che si concentrerà vicino alla Sardegna, causando un aumento significativo dei venti in tutto il Paese e portando probabilmente a una fase di maltempo.

Ci sarà il rischio di fenomeni meteorologici intensi, che potrebbero iniziare proprio dalla Sardegna, dalle regioni tirreniche e dal Nordovest e poi estendersi al resto del Paese.

Analisi meteo complessiva

Il meteo si preannuncia, quindi, piuttosto incerto nei prossimi giorni, con temperature in netto calo a causa dell’afflusso di aria fredda di provenienza nord-atlantica. Non è escluso, per quanto già premesso, di un guasto duraturo che, non solo potrebbe protrarsi per tutta la settimana, ma anche i primi giorni della settimana successiva.

Intanto, viene confermato il peggioramento intenso da oggi con conseguenze per molti giorni. La depressione si manterrà attiva tra giovedì e venerdì, seppur perdendo un po’ di intensità, e distribuirà frequenti temporali al Centro-Nord.

Nel weekend ci sarà un nuovo impulso perturbato che favorirà l’approfondimento del vortice mediterraneo, causando un’ulteriore recrudescenza di instabilità e maltempo.

L’anticiclone sembra non avere intenzione di riconquistare facilmente il Mediterraneo e rimarrà relegato tra l’Atlantico e il Nord Europa.

Si tratterà di una parentesi perturbata piuttosto anomala per il periodo di primavera ormai inoltrata, con temperature ben al di sotto della media. L’instabilità potrebbe persino persistere anche la prossima settimana, mantenendo il meteo incerto e poco stabile.

Meteo di Giovedì e Venerdì

Per quanto riguarda il meteo dei prossimi giorni, giovedì 11 maggio si prevedono addensamenti compatti su tutto il territorio meridionale e sulla Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di rovesci o temporali sparsi soprattutto nelle regioni centro-occidentali del Nord e altrove.

Nel corso della sera progressiva tendenza a graduale seppur temporaneo miglioramento. Molto meglio sulla Sardegna dove non sono attese piogge ed il cielo si manterrà piuttosto sereno con ampi e diffusi spazi soleggiati.

Venerdì 12 maggio ancora nubi cumuliformi diffuse al Centro-Nord, con la possibilità di rovesci o temporali associati, in attenuazione serale sulle regioni centrali. Sul resto del Paese invece ci saranno estese velature.

Weekend, prospettive di nuovo peggioramento

Il weekend si preannuncia piuttosto instabile: sabato 13 e domenica 14 maggio sulla Penisola Italiana saranno protagoniste le nubi e le piogge che bagneranno in modo omogeneo da nord a sud vasti territori. Occasione per rovesci e temporali anche in qualche caso di intensità rilevante specie a ridosso delle aree appenniniche dell’Italia centrale.