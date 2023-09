Meteo, goccia fredda sfiora l’adriatico: caldo africano a ovest

By

Meteo, un’insidiosa goccia fredda tenderà ad avvicinarsi al basso versante adriatico e al settore ionico delle nostre regioni (Puglia, Lucania e Calabria) provocando non solo un aumento della copertura nuvolosa con qualche fenomeno, ma anche un calo della temperatura.

Tra i fenomeni più rilevanti, vi sarà anche il deciso aumento della ventilazione con raffiche che, specialmente tra Molise, Gargano, e su Calabria e Sicilia potrebbero manifestarsi anche oltre i 70/80 km-h. Una situazione diametralmente differente a quella che si presenterà sul versante tirrenico e sulle regioni del nord

Meteo Italia

La nostra Penisola è divisa in due: di solito, accade che le regioni settentrionali e quelle meridionali abbiano situazioni meteorologiche molto diverse. In questo caso, invece, sono i versanti, quello adriatico e quello tirrenico, a vivere fasi opposte.

L’alta pressione africana, così come previsto da tempo, è tornata ad interessare l’Italia occidentale e il Nord-ovest con tempo diffusamente stabile, venti piuttosto deboli e temperature che tenderanno progressivamente ad aumentare, specie nei valori massimi, fino a raggiungere anche punte di 33-36 gradi.

Goccia fredda in Adriatico

Una goccia fredda in quota muoverà nelle prossime ore verso sud-ovest dai vicini Balcani. Si avvicinerà molto alle nostre regioni orientali tanto è vero, che alcuni effetti, saranno piuttosto evidenti.

In termini di precipitazioni piogge, non estese ma localizzate, sono previste per questa sera e questa notte sulle aree orientali di Abruzzo e Molise prima in estensione poi alla Puglia meridionale e ai settori rivolti verso est di Calabria e Sicilia dove insisteranno, anche nelle prime ore di domattina.

Meteo, Analisi generale

Un sistema di bassa pressione proveniente dai Balcani si sta dirigendo verso il Mediterraneo, attraversando l’Albania e la Grecia, per poi entrare nel Mar Ionio a partire dalla giornata odierna.

Questo sistema, alimentato dall’energia derivante dalla temperatura elevata della superficie marina, si intensificherà notevolmente una volta giunto nel Mar Ionio. Le regioni più colpite da questo fenomeno saranno la Calabria e la Sicilia, ma è prevista la possibilità di piogge locali anche in Puglia e Basilicata. Questa situazione meteorologica rimarrà costante nel Mediterraneo per un periodo di tre o quattro giorni.

Durante questo periodo, continuerà a provocare fenomeni temporaleschi, in particolare nelle zone costiere di Calabria e Sicilia.

Le temperature subiranno un calo in tutta la parte centrale e meridionale dell’Italia, scendendo al di sotto delle medie stagionali. Questo si tradurrà in un periodo più fresco e ventoso per il Sud e il medio-basso Adriatico.

Al Nord tempo stabile e caldo

Nelle regioni settentrionali, sull’alto Tirreno e in Sardegna, le temperature rimarranno leggermente superiori, grazie a condizioni di stabilità atmosferica e alta pressione. Tuttavia, l’ondata di calore nordafricana non raggiungerà l’Italia, essendo mitigata dalla presenza di questo sistema di bassa pressione proveniente dai Balcani.

Previsioni meteo per oggi

Sulle regioni del Nord, si prevede una copertura nuvolosa diffusa ma senza il rischio di fenomenologia, con l’eccezione di alcune zone delle Alpi e delle Prealpi, dove potrebbero verificarsi brevi piogge isolate sui rilievi lombardi. Nel corso della serata nuvolosità stratiforme su gran parte delle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Una nuvolosità che, per lo più, sarà sterile e quindi non apporterà piogge.

Sulle regioni centrali e in Sardegna, la nuvolosità sarà progressivamente più importante, diffusa e consistente sull’Abruzzo, con possibilità di piogge locali e qualche rovescio, che avrà maggiore possibilità di verificarsi a partire dalle prime ore della sera. Sulle altre aree, diffuse velature durante le ore diurne. La sera migliora sul Tirreno con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, instabile sul settore orientale dell’Appennino abruzzese.

Al Sud e in Sicilia, generalizzato aumento della copertura nuvolosa vicino agli Appennini e nella parte nordorientale della Sicilia con localizzati rovesci serali sui settori esposti. Nel resto del Mezzogiorno, ci saranno passaggi di nuvolosità alta e sottile, ma che si diraderà nelle ore serali, mantenendo comunque condizioni generalmente stabili.

Focus sulle temperature e venti

In rialzo al Nord-Ovest, in Sardegna e sul versante Tirrenico, in diminuzione su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Venti deboli a ponente, sostenuti da nord sull’Adriatico e al Sud.

Meteo Martedì 5 settembre

Giornata che per molti versi sarà piuttosto similare a quella di oggi (lunedì). Velature diffuse, nella prima parte del giorno sui settori occidentali in generale diradamento tra il tardo pomeriggio e la sera. Ancora un po’ instabile sull’Appennino centro-meridionale, specie quello esposto ad est, sulla Calabria e sulla Sicilia con possibili temporali su quest’ultime due regioni e brevi piovaschi altrove.

Su tutte le altre regioni, cielo sereno o poco nuvoloso. Da evidenziare ancora una ventilazione da nord piuttosto forte in Adriatico.

Tendenza per Mercoledì 6 settembre

Ultime note instabili sulle aree appenniniche del meridione ed ancora una volta sulla Calabria e sulla Sicilia. Velature al primo mattino sulle altre regioni in rapido diradamento con cielo sereno in arrivo nel corso già del tardo mattino. Venti in attenuazione seppur, a tratti, ancora moderati ad est, deboli di direzione variabile e a regime di brezza lungo le cose nel pomeriggio altrove.

Valori termici in ripresa anche sull’Adriatico mentre sul Tirreno e al Nord-ovest supereranno ampiamente quelli medi tipici della stagione in corso.

Giovedì 7 settembre

In un quadro di generale miglioramento atteso su tutta la Penisola dove avremo valori barici decisamente elevati con la presenza dell’alta pressione, si segnala la formazione di nubi convettive nelle ore più calde del giorno a ridosso dei monti.

Questa copertura nuvolosa più compatta sul settore Alpino orientale, su appennino centrale e localmente su quello molisano e lucano, potrebbe dare luogo a fenomeni, piuttosto brevi a dir la verità, anche a carattere di rovescio o temporale.

Rialzo ulteriore della temperatura su tutte le regioni.