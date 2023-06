Meteo Giuliacci conferma il ribaltone africano: ecco dove arriva il caldo torrido

Meteo Giuliacci conferma il ribaltone africano: il caldo torrido arriverà e proprio in queste regioni. Vediamo quando e quali aree saranno interessate.

L’imminente stagione estiva è in procinto di decollare, grazie all’arrivo di un cambiamento climatico che porterà giornate molto calde. Sembrerebbe confermato il mutamento del tempo, basato sul ribaltone africano previsto a breve. Il meteo Giuliacci ha esposto tutte le indicazioni su dove giungerà il caldo torrido.

Meteo Giuliacci: conferma il ribaltone africano

Come accennato poco fa, Giuliacci si è espresso circa i cambiamenti climatici che dovrebbero verificarsi a breve e in specifiche aree d’Italia. Prima di capire quali aree nello specifico, è bene mettere in rilievo lo scenario che stiamo vivendo, a livello climatico e non solo.

Attualmente stiamo riscontrando un periodo basato su un clima molto gradevole, ancor di più se si pensa a ciò che è accaduto di recente, provocando dei gravi danni a case e persone in determinate zone del territorio italiano.

Un periodo di intense perturbazioni e avvenimenti climatici che hanno provocato dei seri danni a città, abitazioni, negozi e persone (alcune sono purtroppo morte) in zone italiane che tuttora risentono di quello che è accaduto.

In questo momento di pausa l’Italia intera cerca di godersi queste giornate improntate su un clima molto piacevole, privo di tempeste e con temperature miti.

Il meteo, p0erò, prevede l’arrivo del tanto temuto anticiclone che, a quanto pare, si sta avvicinando sempre di più al nostro territorio.

Sinora i cittadini italiani non hanno risentito delle conseguenze di tale evento climatico, visto che si è tenuto ancora a distanza dalle nostre zone.

Adesso, invece, il suo arrivo risulta essere imminente e a questo punto potrebbe cambiare completamente lo scenario attuale dell’Italia. Almeno per quanto concerne le temperature e il clima in generale.

Le più recenti previsioni del Meteo di Giuliacci cambiano ogni supposizione a riguardo, poiché riguardano i mutamenti che stanno per caratterizzare l’inizio di questa nuova estate, ma effettivamente cosa accadrà sulle zone italiane? Di seguito potremo scoprire tutto nei dettagli.

Meteo Giuliacci: cosa accadrà in questo mese di Giugno

In tanti si stanno chiedendo cosa li attende in questo mese, dal punto di vista del meteo. Iniziamo con il dire che si prevede un fine settimana basato su giornate di sole. Ne consegue che il mese di Giugno sta continuando nel modo migliore, senza perturbazioni e con un clima soleggiato, ma privo di temperature eccessivamente elevate.

Mario Giuliacci ha dichiarato che il tanto temuto anticiclone è ancora fermo sul deserto del Sahara, ecco perché possiamo ancora usufruire di temperature assai piacevoli, eppure il meteorologo ha aggiunto anche altro.

Le sue parole, infatti, hanno lasciato tutti a bocca aperta, poiché lo stesso Giuliacci ha socuramente dichiarato che l’estate stenta a decollare, però, ha anche affermato che potrebbe giungere un grande cambiamento. Uno di quelli che andrebbe a sconvolgere le giornate italiane e pure quelle a livello europeo.

Dal 9 fino al 12 Giugno l’anticiclone inizierà a spostarsi dal deserto fino ad allungarsi in direzione delle zone europee occidentali e verso il mar Mediterraneo.

Ne consegue che arriverà a questo punto anche sulla penisola italiana.

A questo punto si verificherà un avanzamento dell’alta pressione: in tal senso si fa riferimento a una considerevole massa d’aria molto calda di genere subtropicale.

Questa comporterà una maggiore stabilità a livello atmosferico, con un relativo incremento dei valori termici. Che conseguenze avrà tutto questo?

Le regioni interessate: ecco quali sono

Le regioni italiane che risulteranno interessate in forma maggiore da questo cambiamento, saranno quelle corrispondenti al meridione. Per esempio in Sicilia e in Sardegna si potranno avere temperature corrispondenti a 29° durante il pomeriggio.

Al Nord, invece, l’instabilità durante il giorno non sparirà completamente, per via della presenza di aria fresca in quota.

Insomma sulla base di quello che è stato detto sinora, sicuramente l’Italia meridionale e in particolare due regioni, risentiranno particolarmente dell’anticiclone in arrivo, sfiorando i 30 gradi.

Ecco quindi gli ultimi aggiornamenti in merito al tempo dei prossimi giorni che sicuramente ci mettono in allerta e ci confermano l’arrivo di un caldo torrido proprio in queste aree.