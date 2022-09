Meteo, estate in dirittura d’arrivo: temporali in arrivo

Stop alle alte temperature della stagione estiva: le modeste variazioni dei parametri meteorologici di origine africana in contrapposizione ai venti freddi che arrivano dal Nord Europa causeranno eventi meteorologici burrascosi in quasi tutta Italia.

Le variazioni meteorologiche di origine africana ci hanno fatto vivere un buon inizio settimana caratterizzato da giornate soleggiate e un clima estivo in tutta Italia. I venti caldi però lasceranno ben presto il posto alle rigide correnti sopraggiunte dalla Scandinavia, facendo si che si creassero eventi tempestosi molto violenti.

Previsioni non troppo soleggiate

Energiche piogge, grandinate e temporali tanto forti quanto quelli dei mesi estivi potrebbero ripresentarsi in qualche zona dell’Italia, anche se la transizione avverrà progressivamente.

Settimana altalenante: tra sole e temporali

Oggi, 14 settembre 2022, sarà un mercoledì pieno di sole in tutto il Centro-sud. Nuvoloso e piovoso il nordovest e le zone delle alpi e il prealpino. Nel settentrione le temperature cominciano ad abbassarsi, invece si attendono rialzi fino a 38 gradi in Sardegna e oltre i 35 gradi nell’Hinterland adriatico e in Emilia Romagna.

Il vento vigoroso si farà sentire nel fine settimana, il grosso calo di temperature dovrebbe quindi concertarsi per l’inizio della prossima settimana.

Il 15 settembre invece, giovedì sarà una giornata di transizione in cui scenderanno precipitosamente le temperature.

Secondo ‘3bmeteo’ sono previsti temporali al nord e in Friuli Venezia giulia, ma anche in Toscana, Umbria e Lazio.

Il sole sarà presente invece nelle isole: in Sardegna e Sicilia. Mentre ci sarà l’alta probabilità che al nord della Campania, in Molise e al nord della Puglia arrivino temporali e mal tempo.

Fine settimana in arrivo: tempo a tratti cupo

Venerdì 16 settembre invece tempo a tratti cupo e grigio, con nuvole sparse al nord, con alte probabilità di avere pioggia tra Liguria, Lombardia, triveneto ed Emilia Romagna. In particolar modo a partire dal pomeriggio.

Potrebbe aprirsi un po’ il cielo in altre zone ma non senza qualche rischio di alcune leggere precipitazioni. Anche al Centro il meteo è leggermente instabile. Pioggia forte dovrebbe versarsi sulle coste del tirreno. Andando verso il fine settimana il brutto tempo dovrebbe raggiungere anche il sud, con eventualità non troppo base di pioggia e temporali sparsi anche in Campania e in Sardegna.