Meta licenzierà altri 10mila dipendenti

L’azienda di Mark Zuckerberg continua ad attuare i tagli sul personale.

A novembre erano stati già annunciati ben 11 mila licenziamenti e ora è arrivato ancora una volta il momento di prendere una decisione difficile.

La decisione del capo di Meta

Se n’era già parlato nei giorni scorsi, ed ora è arrivato il momento tanto atteso che nessuno avrebbe mai voluto giungesse. Meta, la società di Mark Zuckerberg, è stata costretta ancora una volta a ridurre il proprio personale. A breve ci sarà un taglio di altri 10 mila dipendenti.

“Nei prossimi mesi i dirigenti della holding cui fanno riferimento Facebook e Instagram annunceranno un piano di ristrutturazione, cancellando i progetti a bassa priorità e riducendo il tasso delle assunzioni. Ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente la dimensione del nostro team che si occupa della selezione e del reclutamento del personale”. Queste sono state le parole di Mark Zuckerberg nel condividere con il mondo interno questo annuncio.

È stata sicuramente una decisione sofferta, una scelta che lascerà grandissimo dolore. Lo stesso Zuckerberg ha dichiarato che sarà molto difficile dire addio per sempre a tutte le persone che hanno contribuito a rendere la sua società straordinaria e grande proprio come oggi. Persone che hanno dimostrato di avere grandissimo talento e professionalità, ma che purtroppo si ritrovano ad essere licenziati. Inoltre, come lo stesso Zuckerberg ha dichiarato, la società è pronta a chiudere 5 mila posizioni aperte per cui attualmente non si è ancora trovato personale.

Ancora licenziamenti nell’azienda di Mark Zuckerberg

È la seconda volta che l’azienda si ritrova ad effettuare un taglio massiccio dei dipendenti. La prima volta è accaduto a novembre, quando Meta è stata costretta a rinunciare al 13% della sua forza di lavoro, facendo a meno di 11 mila dipendenti.

Nel mese di febbraio l’azienda aveva dato un altro annuncio, ovvero quello di introdurre anche per Facebook la spunta blu del verificato.

È stata una di quelle notizie che è aggiunta proprio nel momento in cui l’azienda sta attraversando un periodo di profonda difficoltà, causato da decisioni sbagliate prese proprio da Mark Zuckerberg.

Nonostante ciò, nonostante l’approccio sbagliato di Zuckerberg nei confronti di diverse situazioni, sembra che il mercato ha premiato comunque la società Meta dato che è riuscita a portare a termine un massiccio piano di riacquisto azionario da 40 miliardi di dollari. Questa operazione è stata particolarmente gradita dagli azionisti, che hanno accolto la notizia con grande gioia.

Insomma al momento Mark Zuckerberg si ritrova a fare i conti con le sue decisioni errate e le conseguenze sono andate tutte sui dipendenti. Non si esclude che nei prossimi mesi ci potrà essere un taglio ancor più netto su tutto il personale.