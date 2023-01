Messico: il Presidente Biden in visita ufficiale per la questione migranti

Il Presidente Joe Biden è arrivato al confine tra gli USA e il Messico, in un momento in cui la questione migranti è sempre più seria. Ecco le ultime notizie da oltre oceano.

Dopo due anni dall’inizio del suo incarico, Joe Biden ha visitato per la prima volta il confine con il Messico, a El Paso, affrontando uno dei temi politicamente più scottanti del paese: i migranti.

Il presidente USA è arrivato ieri in Messico, dove nei prossimi giorni lo aspetta anche un vertice con i leader nordamericani. La situazione su quel territorio è molto delicata, ecco come si sta muovendo Biden, in vista anche delle prossime elezioni.

Joe Biden arriva a El Paso, una difficile sfida

Il presidente USA Joe Biden, come dicevamo, è stato in visita al confine con il Messico, a El Paso, accompagnato dagli agenti della Border Patrol.

Biden ha visitato il muro che divide i due Paesi, simbolo di quel problema molto serio che affligge il territorio da anni, quello dell’immigrazione e dei migranti.

Si tratta della prima visita da quando Biden è Presidente degli Stati Uniti d’America, cosa per cui è stato ampiamente criticato sia dai repubblicano, che gli hanno rinfacciato il troppo tempo atteso, sia dai democratici che lo accusano di aver accettato un piano disumano per gli ingressi negli USA.

I’m in Mexico to meet with President Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico and Prime Minister Justin Trudeau of Canada at the North American Leaders’ Summit. This gathering will deepen our coordination and advance our shared priorities for North America. pic.twitter.com/pYDLd1eetU — President Biden (@POTUS) January 9, 2023

Questa visita, comunque, ha l’obiettivo di dimostrare che l’amministrazione Biden ha tutta la volontà di procedere per prendere sul serio la questione migranti, rafforzando i rapporti con la Border Patrol.

Inoltre, Joe Biden sarà in Messico tre giorni per affrontare diverse questioni, non solo quella dell’immigrazione, ma anche quella del narcotraffico.

Biden: “I nostri problemi non saranno risolti dall’oggi al domani”

La visita di Biden in Messico sta avendo una forte risonanza, proprio perché si tratta della prima in questo senso durante la sua amministrazione.

Il Presidente ha avuto modo di visitare anche un centro di volontariato locale, che accoglie proprio i migranti.

Qui, in questo centro, i volontari gestiscono un flusso migratorio che va dai 300 ai 500 migranti al giorno, numeri esponenziali che rendono la situazione davvero complicata da gestire.

In un post su Twitter, il presidente Joe Biden ha affermato di conoscere benissimo i problemi del confine a El Paso, che cercherà di risolverli ma che è impossibile farlo da un giorno all’altro.

Our problems at the border didn’t arise overnight. And they won’t be solved overnight. But, we can come together to fix this broken system. We can secure the border and fix the immigration process to be orderly, fair, safe, and humane. pic.twitter.com/dtP6IAJZMR — President Biden (@POTUS) January 9, 2023

Nel post, Biden si ripromette di rendere più sicuri i confini. di rimodulare le regole per l’immigrazione in modo da avere ordine, sicurezza, umanità e speranza.