Messi è l’MVP, capocannoniere Mbappe, Enzo miglior giovane

Terminata una delle finali più belle di sempre nella storia dei mondiali sono stati consegnati i premi individuali con l’Argentina rappresentata da ben tre giocatori, Kylian Mbappè è l’unico intruso aggiudicandosi il titolo di capocannoniere della competizione.

Il numero 10 argentino è stato eletto miglior giocatore del mondiale, premio assolutamente meritato in un torneo in cui la Pulce si è letteralmente caricato sulle spalle la nazionale dimostrandosi decisivo in ogni partita e diventando il primo calciatore della storia a segnare in tutte le partite della fase ad eliminazione diretta.

Congratulations to Argentina for a thrilling victory in the FIFA World Cup 2022 finals. Well played, France. Both Messi & Mbappé played like true champions! pic.twitter.com/CrwYy6NuGF — Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) December 18, 2022

Messi MVP del Mondiale, Enzo miglior giovane e Martinez miglior portiere

L‘Argentina si è laureata campione del mondo ed i premi individuali sono tutti per i ragazzi di Scaloni: Enzo Fernandez viene eletto miglior giovane del torneo mentre Emiliano Martinez è il miglior portiere.

Il classe 2001 del Benfica aveva iniziato il suo torneo accomodandosi in panchina nella sfida persa contro l‘Arabia Saudita, da quel momento in poi Scaloni lo ha messo titolare ed Enzo, insieme a De Paul, ha cambiato il centrocampo della Seleccion.



Questo è stato il mondiale dei portieri: Emiliano Martinez merita sicuramente il premio ottenuto ma insieme a lui vanno menzionati senza dubbio Livakovic e Szczesny, autori di parate sensazionali e decisive.

Il capocannoniere del mondiale è Kylian Mbappè che con la tripletta di oggi chiude il suo torneo con 8 gol diventando il secondo calciatore della storia a segnare tre gol in una finale di coppa del mondo.

Il miglior calciatore è invece Leo Messi, autore (finalmente) di un mondiale degno del suo nome e della straordinaria carriera giocata con le squadre di club.

La Pulce chiuderà la sua carriera avendo vinto tutto sia a livello individuale che di squadra, sia con la nazionale che con i club.

Oggi più che mai Leo si è preso l’Argentina riuscendo a portarla dove solo Diego Armando Maradona prima di lui era riuscito: sul tetto del mondo.