Mescola sapone e alcol, non spenderai mai più soldi inutili: risparmi un sacco

Soldi spesi inutilmente? Mescolando sapone e alcol si potrà avere una soluzione perfetta da usare in ogni momento che funziona in questo modo.

Le miscele fatte in casa con i prodotti che si usano tutti i giorni sono un vero e proprio portento. Non tutti lo sanno, ma mescolando alcuni ingredienti – impensabili da far sposare – si possono ottenere delle preparazioni naturali che fanno risparmiare tantissimi soldi. È un modo per non acquistare i prodotti che si trovano sul mercato che possono contenere ingredienti chimici, provando a divertirsi nella creazione di qualcosa che sia completamente naturale. In questo caso specifico basterà solo un po’ di alcol e del sapone.

Miscela fatta in casa con sapone e alcol

In casa ci sono tantissimi prodotti che servono per pulire e detergere tutta la casa. Gli esperti del pulito diffondono il loro sapere e consigliano alcuni trucchi da prendere al volo, come questa miscela che si trasforma in un ottimo preparato.

Gli ingredienti sono:

200 ml di sapone liquido

30 grammi di sapone per bucato in scaglie

1 bicchiere di acqua

1 tazzina di zucchero

1 bicchiere di alcol

Tutti questi ingredienti insieme possono diventare qualcosa di unico e impareggiabile nella pulizia di tutti i giorni. Il metodo di preparazione è molto importante, al fine di poter ottenere una sostanza solida per risparmiare e pulire al meglio.

Preparazione e modalità d’uso

Una volta che tutti gli ingredienti sono a disposizione, gli step per la preparazione sono molto importanti:

Prendere un padellino antiaderente e accendere il gas a fuoco medio

Versare 200 ml di sapone liquido e mescolare

Aggiungere i 30 grammi di sapone in scaglie e iniziare a mescolare – con un mestolo di legno – sino a quando non si è sciolto completamente

A questo punto continuare a mescolare e aggiungere l’acqua, mescolando ancora a fuoco medio sino a quando non si ottiene una sostanza liquida e profumata. Versare la tazzina di zucchero, che dovrà sciogliersi completamente unendosi ai due saponi sino a quando non si ottiene una sostanza omogenea e morbida come una crema (senza grumi).

Spegnere il fuoco e attendere che si raffreddi completamente. Quando il prodotto ha raggiunto la temperatura ambiente, si potrà aggiungere la tazza di alcol per poi versare il tutto dentro un barattolo da chiudere ermeticamente.

Quello che si ottiene è una sostanza di colore azzurro, solida e profumatissima. Ma a cosa serve? Prima di tutto è bene evidenziare che basta una punta di prodotto per ogni tipo di pulizia, così che possa essere usato tantissime volte risparmiando sul budget di fine mese.

Ha tantissimi usi tra cui quello per lavare i piatti, i contenitori in plastica oppure le padelle che sono state usate per preparare da mangiare.

Gli ingredienti sono anche indicati per l’acciaio e per igienizzare il lavello, oltre che ottimo per disinfettare il bagno. Ottimo anche per le piastrelle e per la pulizia delle superfici: insomma, con pochi ingredienti si può avere in casa una miscela dai mille usi senza spendere un soldo.